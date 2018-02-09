分隔兩地 救難夫妻災區相逢

2018-02-09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市消防局特種搜救隊員王政力，與新北市消防局特搜大隊隊員葉冠青是夫妻檔，兩人平日分隔兩地，這次都獲派支援花蓮震災，前晚在災區相逢，在寒風中相互打氣及提醒注意安全，希望能儘快救出受困者。

「救災遇到老婆的感覺很特別！」王政力說，妻子前早搭軍機抵花蓮，他則是搭車於前晚挺進災區，冷冽刺骨的雨水及搜索時頻繁的餘震，阻止不了搜救團隊堅定的信念；前晚入夜後，暫停搜救勤務返回臨時駐地，與妻子相逢。

王在臉書上打卡，為自己與妻子及災民打氣，網友留言「辛苦了，加油！」「小心自身安全！永遠的特搜魂」，也有人形容夫妻倆在災區相逢「這叫有緣千里來相會啦」。

卅七歲王政力與小他三歲的葉冠青是消防特考班同期訓練同學，結訓後一起分發至新北市消防局特搜大隊，兩人認識七年後走上紅毯，結婚至今四年，育有稚齡兩子，目前由葉員高雄市娘家照顧。

王員老家在嘉義，父親患有慢性病、長期臥床，他相當孝順，去年請調回嘉市消防局服務，就近照顧父親；葉員在新北市工作，一家四口平日分隔三地，輪休才見面，感情甚篤，但更加努力工作，希望能有機會調回南部一家團圓。

嘉市消防局特搜隊副隊長陳建瑋說，王政力、葉冠青夫妻檔是熱血的消防員，且投入特搜隊行列，從事災害搶救、救人工作，勇於面對救災挑戰。