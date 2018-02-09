友傳LINE 手機微光指引生路

2018-02-09

〔記者張議晨、盧賢秀／綜合報導〕二月六日深夜的強震讓雲門翠堤六樓的陳建香從睡夢中驚醒，在伸手不見五指的大樓裡，靠著手機訊息的微弱燈光，幸運逃生成功；到花蓮出差的基隆市民李昇隆住在雲門翠堤大樓內的漂亮生活旅店，地震時一度受困，幸好朋友LINE他，他靠著手機的微光找到生機，讓李母昨天直說「感謝神明保佑」！

強震當時，陳建香家裡電器、家具被震得四處亂飛，他被壓在家具底下，靠著手機地震警告訊息的微弱燈光，奮力伸手拿到手機。他形容，只有一個念頭，就是「爬出去」，「因為再不出去，我這條命真的就沒了！」

陳建香在伸手不見五指的大樓裡，使力找尋出口，死命撥開周圍殘骸，直到把門推開至可容納他出去的寬度，才逃生成功。

陳建香說，他在雲門翠堤完工後兩年，花了二百多萬買下現在的房子，但房子成了廢墟，身上幾乎一無所有，他昨天眼眶泛紅地說，「我在雲門住了廿二年，沒想到會有倒的一天；但那裡是我的家，在哪裡跌倒，就要在哪裡爬起來！」

拿棉被舖地 拚命爬出來

五十歲的李昇隆則是從事汽車耗材生意，常到花蓮出差，他表示每次到花蓮市，都住在漂亮生活旅店二○八號房，因為這個房間大又有陽台，窗外風景很好，他當時正躺在床上看文件，突然間天搖地動且上下震動，才短短約兩秒，天花板就塌下來了，「當時心想死定了」。

他驚魂未定地說，當時腦海中想到女兒還小，家有兩老，「我不能死，一定要逃出去！」但眼前一片漆黑，突然間有朋友傳LINE給他，微弱的手機光線引導他找到逃生方向，但地板滿是碎玻璃，他拿棉被舖地，拚命地爬出來，幸好有四位民眾扶他，「他們都是我的救命恩人！」

李昇隆前晚輾轉回到基隆家中，八十三歲的李母說，兒子只要出差，她都祈求神明保佑平安，這都是「神明幫助啦！」