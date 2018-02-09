「踩我肩膀走」熱血男跪地助老弱

2018-02-09

好鄰居足感心 災難夜見真情

〔記者張議晨／花蓮報導〕患難見溫情！雲門翠堤大樓六日深夜承受不住強震，應聲傾倒，鄭姓母子與卅多名住戶聚集在四樓窗邊待援，當雲梯車靠近時，數名男壯丁自發性殿後，還有人屈膝半跪，大喊「踩我的肩膀走！」優先禮讓老弱婦孺，鄭女昨回憶當晚經過，感動得落下淚水。

家住雲門翠堤九樓之七的鄭姓母子，六日當晚的強震讓母子倆驚醒，昨回想起當時慘況，忍不住紅了眼眶。鄭女說，地震剛停，兩腳還站不穩，家裡大門已被牆壁擠壓變形，無法打開，她跟孩子只能從縫隙爬著出去。

由於地震造成建物傾倒，門外走廊滿是建物粉塵，母子倆經過一旁的九樓之五十，見到裡面鄰居出不來，幾名同住九樓的住戶忍住強震後的驚恐，拿著一旁金屬製的消防瞄子協助破門，才讓鄰居順利脫困。

鄭女回憶，當時沒人知道大樓怎麼了，幾個人沿逃生梯一路逃到四樓，但四樓以下都已成為斷垣殘壁，卅多名住戶只能聚集在四樓外側窗口待援。

雲門翠堤許多住戶為退休人士，鄭女說，當晚逃生時，許多人自發禮讓老弱婦孺先走，為了讓老人家順利跨出窗外，還有很多人自願下跪，不斷喊著「來，踩著我們的肩膀！」最後終於讓所有人依序逃生。

「真的很感動！」鄭女落淚說，輪到她爬窗時，踩著下方男士的肩膀，跨出窗外的那一刻，才終於喘口氣，「是大家互相幫助，才讓我們劫後餘生！」