「老娘來背」善心女背中風翁逃生

能做到一定幫忙 潘冠之奮力背到窗邊 消防員接手抱他下梯
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「老伯伯逃生走不動？老娘來背！」五十四歲的潘冠之六日因公投宿花蓮統帥大飯店，遇上飯店因地震倒塌，她在走廊見七旬魏姓老中醫無力逃生，二話不說，霸氣背起魏翁到窗戶，由消防人員接力抱下樓；消防人員事後發現魏女是中華民國山難救助協會中區搜救委員，笑稱「原來是自己人！」
潘冠之任職保險公司，六日她到花蓮送保單給客戶，晚間投宿統帥飯店。她說，地震一發生飯店馬上停電，整個建築內一片黑暗，出房間到走廊發現大家都跑出來很緊張，房間門都變形，有些房門還打不開，立刻東西收收快點下樓。從樓梯下到四樓時，樓梯已崩塌變形，無法再往下跑，當時警消已經砸破窗戶架設鋁梯，約百名旅客都擠在走廊等待救援。
魏姓半癱中醫師因中風，由年邁的妻子和外勞陪同前往慈濟醫院治療，也投宿在統帥飯店五樓，不料遇上地震，倉皇坐輪椅逃下樓。
她愛登山 多次支援山搜
潘冠之說，當時警消有呼喊「年紀大的、行動不便的優先疏散」、「有沒有誰體力比較好可以幫忙背這位伯伯？」但當下都沒人出聲要背。
潘冠之心想，因餘震一直來，時間緊迫，不知道狀況會不會惡化，她平常都在爬山，又是中華民國山難救助協會中區搜救委員、彰化縣水上救生協會教練，也多次支援山搜，自忖體力還行，「都沒人背，老娘來背好了！」她出聲詢問魏翁「您體重多重？」魏翁答「五十多公斤。」潘說，「這樣不重，我背您！」她立刻背起魏翁，走到窗邊交給警消抱下梯。
潘冠之閒暇喜愛登山運動，已把台灣百岳爬完一輪，勇敢助人一事昨天傳開後，成為美談。潘冠之說，其實這也沒什麼，畢竟「助人為快樂之本，只是做該做的事，這種環境之下，能做得到一定要幫忙！」