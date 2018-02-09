2018-02-09

記者鄒景雯／特稿

如果把二○一六年台南維冠大樓傾倒後的檢討訴求拿出來看一看，甚至是與一九九九年因九二一震災而倒塌的台北東星大樓問題對照檢視，一定會發現十九年來台灣的居住耐震安全進步實在不大；怎麼會這樣，「九二一」之後不是相關法令已經做了相當大幅度的修改了嗎？是的，規定確實嚴格了許多，但是「既往不咎」的舊宅並沒有獲得有效處理，而且這些房子愈來愈老，也愈來愈進入「聽天由命」的危境。

維冠大樓是一九九四年交屋的，這次在花蓮造成傷亡的統帥飯店建造於一九七○年代，雲翠大樓則是一九九三年興建，全都是舊法時代的產物。可怕的是，這些大樓並不是罕例，根據統計，全台公私有建物中，只有二成七是「九二一」之後新蓋的，其他全都是舊宅；屋齡超過四十年以上的老宅，更高達二成，而且多數集中在雙北兩市，意味著遍佈於人口密集地的都會區。

前述的警訊，絕對不可能出現在惜命如金的日本，卻處之泰然般在台灣長期存在，難道台灣人多數自認是「爛命一條」？這樣形容，實在太傷民族自尊心，然而事實擺在眼前，兩年前台南死了一百多人，大家對於自己是不是住在老舊房舍「不要不緊」，現在花蓮又倒了四棟樓，能夠讓多一些人嚴肅面對更新補強的必要？恐怕也沒這麼樂觀。於是有個涉及國安的劇本，國人要心裡有數，那就是萬一哪一天地牛在北部翻身，以首都抗震能量的薄弱，我們國家的正常運作一旦無以維繫，勢必將等同關門停擺。

這當然不是危言聳聽，尤其以我們一人一把號，對於公共政策少有共識的特殊國民性格，加上政治人物多數的從眾媚俗，少有真正不怕得罪人的改革意志，問題只會更拖延、更棘手。例如，前年十月間開始一度成立的「執政決策協調會議」，曾經把牛步化的都更議題提上最高階層去討論，後來並由蔡總統親自拍板，要解決都市更新的誘因、資金與互信的三不足，好不容易，「都市更新條例」的修正草案在去年十一月經行政院會通過，但是未來在立法院，會被各方勢力角逐的立委諸公們拉扯成什麼模樣？讓人不敢想像。

妨礙都更進度的各種複雜因素中，利益計算的問題，比較理性，相對容易處理，經常時候更尖銳的，還包括群我價值的衝突，「釘子戶」所引來安全正義與居住正義的對立，即是其一，任何的絕對主義，都是台灣社會停滯的根源所在，問題是，政治菁英們有誰能夠把事情說清楚。

無怪乎，有人悲觀直言，要等到倒光了，才可能覺悟。真的是這樣嗎？