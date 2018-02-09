江振昌堅守工作 到最後一刻

2018-02-09

熱心助人的義警 在漂亮生活旅店做大夜班

〔記者簡惠茹、張議晨、王峻祺、吳仁捷／綜合報導〕花蓮大地震後，四棟大樓倒塌，災情最嚴重的雲門翠堤大樓，昨陸續再搜出三人，不幸均已罹難，其中「漂亮生活旅店」大夜班員工江振昌，被發現時仍維持坐姿、趴在櫃檯上，在工作崗位劃下人生句點。

雖然餘震不斷，寒風刺骨，但雲門翠堤大樓搜救行動未間斷，遺憾的是，累積已六人罹難，共兩名台灣人、四名中國人，還有七人失聯。

中客5人登記住203 疑換房201

花蓮縣消防隊特搜隊長陳秋銘指出，根據最新的資訊，失聯的七人包括中國籍四大一小、五位旅客（楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然），原登記二○三室，應換房到二○一室，二一三室則為兩位加籍旅客（蘇煒禧Peter So、妻子蕭敏渝）。不過，大樓倒塌後壓力主要就落在二○一與二一三室，搜救人員說：「還打不進去。」

昨晚十點左右，搜救人員終於進入加籍夫妻的二一三號房，房間內發現衣物及港幣，但還沒發現兩人身影，持續搜救中。

「找到了！找到了！」另一路搜救人員，從大樓門口進入，從原本是二樓處，往下搜尋一樓旅店的櫃檯，當時由新北特搜分隊進入搜救，凌晨四點左右，瓦礫堆中看到頭髮，不久在瓦礫堆裡傳來手機鈴聲，看到上面的姓名貼紙，確認為江振昌的位置。

搜救人員說，發現江時，身體呈現坐姿，坐在值班櫃台，趴在桌上，堅守工作崗位，但下半身被石塊、木板和鋼筋卡住，且受困深度達廿公尺，花了快七個小時，才把江身上的石塊移開。

江的兒女們接獲父親罹難的消息，上午九點多在雨中等候父親出來，女兒紅著眼眶在現場默默守候著，兒子和媳婦也陸續趕到，全家哭成一片。

江振昌今年六十四歲，在漂亮旅店擔任夜班櫃檯工作人員超過半年，江的女兒、兒子及媳婦低調不願受訪，僅希望要釐清倒塌責任，不能讓爸爸白白送命。

江振昌是豐川派出所義警，跟同仁感情深厚，昨罹難消息傳出後，多位義警同仁立即趕到殯儀館關心。在義警隊同仁眼中，江振昌大小事物都往自己身上攬，一有狀況，馬上衝第一，是相當照顧人的「老大哥」，也是出了名的「雞婆」好人。