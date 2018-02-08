2018-02-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國「太空探索科技公司（SpaceX）」六日在佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心，成功發射現役最強大的「獵鷹重型（Falcon Heavy）」運載火箭，並同步完成兩枚助推火箭「獵鷹九號（Falcon 9）」的回收。火箭把所搭載的櫻桃紅色特斯拉雙座敞篷跑車（Tesla Roadster）以及車上的假人駕駛「星俠（Starman）」送上太空，這是在阿波羅月球車之後，首次有汽車開上太空。它們正持續往火星的方向前進，估計六個月後抵達火星附近，進入繞行太陽的軌道，預定未來十億年間將在地球與火星之間巡航。

「獵鷹重型」運載火箭高約七十公尺，可重複使用，第一節由三枚助推火箭「獵鷹九號」組成，共有二十七具引擎，能載重六十四公噸進入近地軌道，每次發射費用九千萬美元（約二十六億台幣）；相較之下，它的競爭對手，「聯合發射同盟（United Launch Alliance）」的「三角洲四號重型（Delta IV Heavy）」運載火箭，運載效能不到「獵鷹重型」的一半，發射費用卻高達三．五億美元（約一○三億台幣）。「獵鷹重型」堪稱是SpaceX的重要里程碑。

民眾六日聚集在甘迺迪太空中心周遭，爭相目睹「獵鷹重型」發射升空；火箭發射過程也吸引全球數百萬人觀看，成為YouTube史上收視第二高的直播影片。火箭成功升空後，任務控制室爆出如雷掌聲；升空約兩分鐘後，兩側的助推火箭分離，實況轉播畫面出現以藍色地球為背景的特斯拉跑車和身穿太空衣、右手握方向盤、左手臂靠在車門上緣的「星俠（Starman）」，姿態輕鬆的星俠看向寫著「別慌」的儀表板，英國已故傳奇歌手大衛鮑伊的歌曲「太空奇遇」響起，似乎是在向科幻經典小說「銀河便車指南」致敬。