206花蓮強震》台灣加油！ 美：與台灣攜手度過艱難時刻

2018-02-08

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕台灣東部六日深夜發生強震造成慘重傷亡，日本外務大臣河野太郎在第一時間向外交部長李大維致關懷訊息，河野表示，在這樣艱難的時刻，日本已做好萬全準備，提供台灣必要的支援。除了日本，我友邦宏都拉斯總統也表達關心，美國、英國等多名駐台代表紛紛傳達慰問之意。

日外相致意 宏國總統推文

宏都拉斯總統葉南德茲昨在推特發聲關懷台灣，更標註我國總統蔡英文，表達真誠支持。英國在台辦事處代表唐凱琳表示，已與台灣有關當局包括總統府與外交部等單位聯繫，表達英國的慰問並給予支持。

AIT處長梅健華也代表AIT和美國政府向所有災民表達慰問。梅健華說，AIT密切關注災情並和台灣當局保持聯繫，了解是否有任何美國可以幫上忙的部分，強調「美國會與台灣攜手度過艱難時刻」！

日網友：這次輪到我們報恩

日本台灣交流協會會長大橋光夫及理事長谷崎泰明也分別向花蓮縣長傅崐萁及駐日代表謝長廷發出慰問信函。謝長廷說，日本官房長官菅義偉還有日華議員懇談會幹事長古屋圭司眾議員等均表達關心，日本民間也紛紛致電詢問。

許多日本民眾紛紛透過臉書或推特為台灣祈福，推特上出現「台灣加油」的主頁，也有網友回顧台灣在日本三一一大地震時捐助鉅額善款，留言「這次輪到我們報恩了」。

外交部與總統府表示，計有美國、加拿大、日本、新加坡、澳大利亞、紐西蘭、教廷、英國、法國、波蘭、捷克、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞、海地、宏都拉斯、土耳其等十九國政府及歐盟向我表達慰問。教宗、西藏宗教領袖達賴喇嘛也致上對受災者的哀思及對我國人祝福。

外交部也統計，此次受地震波及的外籍人士共三十人，多為輕傷。目前除一名泰國人與一名日本人住院，其餘皆已出院。