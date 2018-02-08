206花蓮強震》災後重建 花蓮盼蓋社會住宅

2018-02-08

賴揆視察災區 撥3億元緊急救災

〔記者林欣漢、俞肇福、楊綿傑、蕭玗欣、陳宜加、李欣芳、張議晨／綜合報導〕針對花蓮大地震造成嚴重災情，行政院長賴清德昨宣布中央撥款三億元給花蓮縣政府，進行慰問及解決民眾突發性需求等緊急運用，行政院同時成立「賑災與重建專案小組」，協請辦理地震後續賑災及重建工作。花蓮縣長傅崐萁則表示，未來災後重建可能需要興建社會住宅，需要行政院專案協助。

除中央與地方政府傾力救災，民間團體也動起來，包括婦聯會、紅十字會、救國團、慈濟、中華基督教救助協會、台灣世界展望會等許多團體，都陸續以各種方式協助救災賑災。

786人接受安置

許多飽受驚嚇的民眾，前晚冒雨待在公園或廣場等空曠處，不少善心人士主動贈送暖暖包、毛毯等。縣府表示，目前約有七百八十六人安置在小巨蛋體育館、中華國小的收容所，食物、禦寒等物資供應無虞。

花蓮翰品酒店也宣布，救災期間將提供紅十字會救災人員免費住房、食物補給，協助現場所有相關人員，盡速完成救援。

行政院長賴清德昨天中午抵達花蓮，並前往災情最嚴重的統帥大飯店、雲門翠堤大樓現場勘災。他允諾提撥三億元給花蓮縣政府，解決民眾突發性需求等緊急運用，罹難民眾每人可獲八十萬元慰問金，重傷者每人二十五萬元慰問金，需要租屋或搬遷安置等受災民眾，政府會給予必要補助。

傅崐萁表示，縣府已成立「花蓮救助金專戶」，盼各界愛心捐助，協助災民度過難關。7-11表示，可透過ibon直接即時捐款，Line也提供Line Pay直接捐款方式，都可以直接專戶捐給花蓮縣政府。

民間團體慈濟已在地震第一時間調派物資前往災區，志工也前往關懷災民及救災人員。台灣世界展望會針對災區服務家庭及兒童，成立關懷中心，提供心靈關懷及防災概念。紅十字會亦動員在地的救難隊，並協助設立臨時收容所，提供相關物資。

婦聯會則在黨產會同意下捐出四千二百萬元賑災，並將補助房屋傾倒及死者喪葬費；台灣創價學會由副理事長洪玉柱代表捐款一百萬元給花蓮縣政府。