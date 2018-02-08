台灣上空電子濃度 震前異常下降

2018-02-08

〔記者吳柏緯／台北報導〕花蓮強震有預兆？

學界研究，每當發生大地震前，震央正上方的電離層濃度往往會有劇烈的變動，福衛五號搭載的「先進電離層探測儀」在二月三日探測到台灣上空的電子濃度異常下降。不過，執行該資料分析的太空學者劉正彥提醒，這份觀測資料並未通過嚴格的驗證機制，因此僅能做為參考，不能直接斷定與地震有直接關係。

與地震關係需更多資料

中央大學太空所教授劉正彥表示，目前研究團隊驗證電離層探測儀回傳的資料，驗證方式分為時間前兆與空間前兆兩者。以規模六以上的地震為例，大約在地震前一到五天，震央附近會發生離子濃度異常的情況。

電離層探測儀的確在二月三日觀測到台灣上空的離子濃度異常下降，因此認定通過時間前兆驗證。

不過，空間前兆預測卻未通過。劉正彥表示，資料分析時，將地球分為五一八三個節點，而通過空間驗證的條件為「該時間只有一個節點發生離子濃度異常」，二月三日回傳的資料顯示，除了台灣所在的節點外，世界上也有少數幾個節點同樣出現離子濃度異常的情況。造成離子濃度異常的原因很多，除了地震前兆外，像是閃電打雷等自然現象也有可能影響。

他強調，確實有觀測到二月三日的離子濃度異常，但與地震的直接關係仍需更完整的資料支持才能判定。