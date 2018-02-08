去年少震 累積14.3顆原子彈能量

2018-02-08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮大地震，專家指出，主要跟去年和今年地震活動太少有關，能量累積到今年釋放，根據統計，不排除有更大地震發生，但不會超過九二一的規模。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次地震規模大，主要跟去年和今年地震活動太少有關。規模六地震相當於釋放半顆原子彈的能量，平均一年應釋放八顆原子彈能量，二○一六年規模六．○以上地震次數很多，因此能量釋放得相當乾淨，導致二○一七年地震少，只發生一起規模六．○的地震，只釋放半顆原子彈能量，加上今年至今規模五．八和規模六．○的地震，等於去年到目前為止，只釋放一．七顆原子彈，還剩下十四．三顆原子彈能量未釋放。

郭鎧紋表示，這十四．三顆原子彈能量不一定在今年釋放完畢，有可能持續累積，因此不排除會有更大地震發生，但不會像九二一發生這麼大的地震，畢竟九二一是累積了兩、三百顆原子彈的能量。

應不會發生規模七以上大震

前氣象局局長、氣象專家辛在勤指出，花蓮地區原本就是板塊正面撞擊的地方，能量累積得相當快，地震活動也就很頻繁，但後續不至於發生到規模七以上大地震。

據郭鎧紋統計，二○一五年及二○一六年台灣發生芮氏規模四有感地震至少百起以上，但二○一七年僅六十起，明顯偏少，今年到目前為止至少有卅四起，低於平均值。

中央社報導，美國南加州大學南加州地震中心教授酈永剛表示，花蓮餘震規模及次數已慢慢遞減，但仍不能掉以輕心，需持續觀察七十二小時，才能確定會不會有更大的地震發生。