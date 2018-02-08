花蓮地區 具雙震、淺震特性

2018-02-08

〔記者許倬勛、李容萍／桃園報導〕中央大學地球科學系教授王乾盈分析，位於花蓮近海有三條斷層呈現「雁行排列」，其中只有米崙斷層進入台灣陸地，這次的地震比較靠近這個地方，加上最近地震頻繁帶動下，讓米崙斷層產生錯動，這個地區主要都是淺層地震，歷史上發生比較大的地震都有「雙主震」的特性。

米崙斷層就在花蓮市下方6.4公里

中央大學地球科學系教授馬國鳳分析說，這次強震不排除是菲律賓、歐亞大陸兩板塊發生碰撞，造成破碎帶產生群震誘發米崙斷層所引起的，米崙斷層就在花蓮市下方六．四公里處，才會釀成重大災情。

馬國鳳昨在「震識：那些你想知道的震事」臉書粉絲團表示，位於花蓮市下方的「米崙斷層」發震率為四十二％、潛勢規模為六．四，他提醒政府及民間單位，未來在地震熱區要蓋大樓、交通等重大建設時，必須將使用年限、工程耐強度及最大地震發生機率納入考量。

王乾盈分析，這個區塊發生比較大的地震都有「雙主震」特性，通常一個主震發生後，緊接著一、兩週內會再發生規模差不多的主震，一九二○年就接連發生兩個規模七．七的地震。這次的花蓮地震為典型的雙震，四日發生規模五．八地震為近乎水平向北逆衝隱沒，接著六日發生規模六．○地震在左翼，為左移斷層，因此連動到米崙斷層。

地球科學系系主任顏宏元表示，花蓮與南澳間的地震有頻繁的群震現象，所以餘震頻繁，但未來兩週內再發生六．○以上規模的強震機會不高，民眾不必過度恐慌。