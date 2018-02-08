2樓慘變瓦礫堆 2女睡夢中過世

2018-02-08

〔記者簡惠茹、許國楨／綜合報導〕花蓮雲門翠堤大樓昨天白天陸續搜出五人，其中有四位罹難。搜救人員指出，下午在二樓瓦礫堆看到手和頭，搬開來發現是兩名女子蓋著棉被，鋼筋壓在她們身上，疑睡夢中還來不及醒來就離開人世。

雲門翠堤大樓昨天白天共搜出五人，清晨兩點搜出的兩人沒有生命徵象，其中戴男送醫後仍回天乏術，四十五歲中國籍女性余妃急救後，也因傷重不治；白天九樓又找到一名韓國籍金姓婦女，意識清楚被救出。

雲門翠堤大樓地震後傾斜倒塌，二樓以下都被埋在地下，搜救難度相當高，台北搜救隊副隊長劉奎佑說，其中二樓有三個房間，出動十幾個人，先嘗試從高樓層往下搜尋，又從側面清出通路，不斷鑽牆挖洞，但是敲打磚牆後都沒有回饋反應。

昨天下午兩點多，中華搜救總隊隊員在一堆瓦礫堆中，看到兩名女子的手和頭，搜救人員趕快陸續以人工搬運的方式，搬開瓦礫石頭後，發現現場整根鋼筋壓在兩人身上，兩人還蓋著棉被，可能還沒來得及醒來就被壓死了。

台中市一名謝姓台商則焦急地說，三名中國友人大前天來台自由行，入住雲翠二樓的漂亮生活旅店，前晚曾電話聯繫，但地震發生後即失聯，昨晚他向花蓮消防局查證，三人仍生死未卜，希望奇蹟出現。

兩名罹難者從雲門翠堤大樓送出時，花蓮突然開始下起暴雨，搜救人員將遺體移往救護車的途中，幫忙的志工在雨中雙手合十，為罹難者默哀。