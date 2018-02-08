雲翠不斷傾斜 救援與時間搶命

60度變33度 2次緊急加固 消防員逾24小時沒闔眼
〔記者簡惠茹、張議晨、林敬倫／綜合報導〕花蓮強震後，位於溪畔的雲翠大樓軟腳，一至三樓及地下室全部擠壓在地底下，三樓以上經過兩次加固，仍不斷傾斜，從六十度慢慢傾斜至卅三度，加上餘震不斷、低溫又大雨，增加搶救難度。台灣各地消防人員馳援，消防「義氣」嶄露無遺，有消防人員從地震發生後，已超過廿四小時沒闔眼。截至晚間十點，雲門翠堤大樓已救出六十一人，仍有五十二人失聯。
各地馳援 不眠不休搶救仍有52人失聯
雲門翠堤大樓共有十二層樓，民國八十三年一月廿二日興建完成，合計有八十戶，二樓是漂亮生活旅店，共有十八間房間。目前一至三樓及地下室全部擠壓在地底下，三樓以上已經全部搜救完畢，三樓以下則先以怪手開挖出空間，再徒手接力搬運石塊、雜物，建立通道。
因大樓背面持續開挖搜尋生還者，昨下午三點五十六分，監測人員發現雲門翠堤十分鐘內位移四公分，搜救行動喊停，四點零六分左右所有人員撤出，觀察一小時後，五點卅五分恢復搜索行動。
參與多次救災 這是餘震最頻繁的一次
五十歲的自強分隊小隊長蘇金輝從地震發生後就停休到現場搶救，直到救援行動暫停時，他都還沒闔眼休息。他說，家裡東西都倒得亂七八糟，老婆驚魂未定，他聽到有大樓傾斜，馬上出門加入搶救，老婆也說：「你快去，有很多人等著你救他們出來。」
蘇金輝從九二一大地震、台南到花蓮大地震都參與救災，他說，這次花蓮大地震是他參與地震救災以來，餘震最頻繁的一次，消防人員安危很令人擔心。
「最擔心弟兄們的安全。」救護大隊長王明忠也說，一踏進大樓，天花板還是地板早已分不清楚，斷垣殘壁，搶救中還要擔心大樓是否持續傾斜、是否還有餘震，昨天天氣相當寒冷又有大雨，感謝弟兄們在嚴酷的環境中仍努力搶救。四十三歲劉姓搜救隊員說，地震與大樓傾斜讓搶救困難重重，進到大樓裡心中也非常害怕。
七十二歲的中華搜救總隊分隊長吳朝加，是雲翠大樓現場年紀最大的搜救人員，他前年才救過台南大地震，今年又在家鄉花蓮投入救災行動。他說：「難過放一邊，救人更重要，發生這樣的事情，不管年紀多大，都要出來幫忙。」
花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖表示，雲門翠堤正好位於美崙斷層上方，強震發生後，大樓背向鋼筋被拉開、正面鋼筋也受到擠壓外露，造成大樓傾倒。從外觀判斷，建物並未掉落磁磚，四層樓以上內部梁柱也未發現裂縫，初判結構還算完整，但仍須注意後續餘震。