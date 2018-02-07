黑鷹失聯 6人生死未卜

2018-02-07

〔記者張存薇、陳賢義／台東報導〕空勤總隊編號七○六黑鷹直升機前晚執行傷患後送任務，深夜十一點四十八分自蘭嶼返程起飛，飛行三分鐘、約一百公尺後，光點在雷達螢幕消失，機上三名機組人員、病患及醫療人員共六人生死未卜；全程目擊並以手機錄下影片的蘭嶼鄉議員黃天德說，黑鷹起飛後約二十秒，看見機頭往上拉高，隨後以約三十度角往下，不到一分鐘就沒看到飛機的亮光，以為是雲層擋住，沒有多想，後來詢問塔台，才知道飛機失聯。

六名失聯人員包括正駕駛康萬福（五十四歲，屏東人，已婚育有兩子女，海軍官校正期七十八年班）、副駕駛唐文彥（四十九歲，高雄人，已婚育有兩子女，海軍官校正期八十年班）、機工長陳冠宏（四十一歲，高雄人，已婚，畢業於成功大學航太系），以及搭載病患張榮明、陪同家屬黃英蘭與醫護人員蔡邑敏。

黃天德說明，後送的八十歲患者張榮明是他的姊夫，姊姊黃英蘭陪他搭機。前晚因姊夫中風、食道卡了很多痰，無法灌藥，出現呼吸困難，他十點半趕到衛生所，只好請求空勤支援後送。

他說，約十一點時接獲通知「飛機有狀況，會派另一架飛機，因此比較慢」，沒想到過了十分鐘左右，飛機就在蘭嶼機場落地，他判斷是小故障已排除，黑鷹從台東飛到蘭嶼約需半小時，家屬不知道黑鷹已起飛，當時還在衛生所等候。

黃天德表示，前晚下起毛毛雨，黑鷹起飛後約二十秒，突然機頭往上拉高，隨即以三十度角往下掉，感覺不到一分鐘就看不到了，當時以為是雲層擋住，也沒有多想。

空勤總隊勤務第三大隊第三隊隊長祝世全表示，黑鷹前夜十一點四十八分自蘭嶼起飛，三分鐘後即無法聯繫，且雷達訊號消失，國搜中心立即派遣空勤直升機及國防部EC-225型直升機搜救，海軍康定艦及五艘海巡艦前往失事海域搜尋，未發現飛機殘骸或油漬，也未偵測到發報器訊號。