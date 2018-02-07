花蓮昨23：50強震 大樓倒塌

2018-02-07

〔記者王錦義、蕭玗欣、簡惠茹／綜合報導〕兩年前的二月六日，台南發生維冠大樓地震；兩年後的昨天，近日連震不斷的花蓮，昨晚十一點五十分也發生芮氏規模六．○的大地震，因深度僅十公里，花蓮市區統帥飯店驚傳倒塌、商校街二號旅店傾斜，另花蓮大橋隆起、蘇花公路中斷，另有瓦斯外洩、火災等災情傳出。

救難人員正漏夜搶救，台東縣、宜蘭縣都出動特搜隊前往支援。

昨天這起淺層地震，花蓮、宜蘭最大震度達七級，南投五級，台中、雲林四級，台北市也有三級的震度。隨後零點十七分，花蓮又發生規模四．七的地震。