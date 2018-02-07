核彈炸中國 ＢＢＣ：美想過4次

2018-02-07

韓戰爆發 國會要求核攻擊中國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為因應中國與俄羅斯積極推動核武現代化，美國在日前公布的「核武態勢評估報告（NPR）」中表明，將研發低當量小型戰術核彈，並放寬使用核武的自我限制，被質疑重回冷戰時代。英國廣播公司（BBC）中文網回顧美國核戰歷史指出，除了在日本廣島、長崎實際投彈外，美軍也曾四度動念使用核武，且都劍指中國。

中共威脅解放台灣 杜勒斯建議

做為全世界唯一曾使用核武的國家，美國首度考慮以核武攻擊中國，是一九五○年韓戰爆發後，當時中國人民志願軍「抗美援朝」與美軍交戰，迫使美國國會建議對北韓及中國發動核攻擊，聯合國軍最高司令官麥克阿瑟隨後擬定攻擊目標，要求部署三十四枚原子彈。隔年，配備核彈的B-29轟炸機駐守關島，美軍偵察機也頻繁飛越中國東北和山東省，但時任總統杜魯門擔心攻擊中國風險太大，最終打消念頭。

八二三砲戰 美軍請求轟炸廈門

韓戰停戰後，基於圍堵共產主義擴散的需要，美國將退守台灣的中華民國政府納入防禦陣營。美台當局一九五四年簽訂「中美共同防禦條約」，北京當局隨即威脅要「解放台灣」。時任美國國務卿杜勒斯（John Dulles）認為，若解放軍拿下金門和馬祖，對台灣及亞洲的防禦體系將是一場災難，建議總統艾森豪以核武加以遏阻，配備核彈的B-36轟炸機於一九五五年進駐關島。

不僅如此，一九五八年「八二三砲戰」爆發，人民解放軍攻擊金門並實施封鎖。美軍當時已在關島部署五架可投射核彈的B-47轟炸機，建議艾森豪總統批准使用十到十五千噸當量的核彈─相當於在廣島投擲的原子彈，轟炸廈門周邊的機場，但艾森豪以核攻擊深具風險為由予以否決，決定改以傳統武器協防金門、馬祖。

中國研發核武 甘迺迪準備出手

此後，中國領導人毛澤東決定研發原子彈，並選定新疆羅布泊為基地，降低美軍就近發動攻擊的可能性。時任美國總統甘迺迪直言，一旦中國擁有核武，將嚴重威脅東南亞地區，美方必須對其核設施先發制人，而中國與蘇聯交惡正好是美方「聯蘇抗中」的機會。不過，時任蘇聯最高領導人赫魯雪夫不願與「頭號資本主義國家」合作攻擊中國，迫使甘迺迪打退堂鼓。