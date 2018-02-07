炸薯條的油 可治禿頭

2018-02-07

防油品起沫物質有寶

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕日本橫濱大學的研究人員以速食巨擘麥當勞添加在薯條炸油中，以防油品起沫的化學物質「聚二甲基矽氧烷」（dimethylpolysiloxane）做為培養毛囊胚（HFG）的基質材料，結果生產出大量毛囊胚，而將該細胞移植到老鼠身上後皆順利長出毛髮。研究人員認為，這項簡單技術可望成為人類治禿的新福音。不過，聚二甲基矽氧烷不會刺激頭髮生長，因此大吃麥當勞薯條無助頭髮的增生。

日研究：能培養毛囊胚

根據發表在期刊「生醫材料」（Biomaterials）的該研究報告，橫濱大學的幹細胞研究團隊以透氧的聚二甲基矽氧烷做為培養毛囊胚的培養皿基質，結果突破毛囊胚的生產障礙，一口氣製造了五千個毛囊胚。

在掉髮研究上，被視為聖杯的毛囊胚是驅動毛囊發展的細胞，撰寫該報告的福田淳二（Junji Fukuda）教授指出，該研究的最大關鍵就是培養皿基質的選擇，結果效果非常好。這是科學家首度以該方法大量生產毛囊胚。研究人員接著將毛囊胚移植到實驗鼠的後背與頭皮，結果相關部位開始冒出新的黑色毛髮。

培養皿基質 最大關鍵

福田淳二說，研究團隊希望該方法最終可應用在治療人類的掉髮上。他說：「這個簡單方法非常有效，前景看好。我們希望這個技術將提升人類毛髮再生療法，以治療雄性禿等的掉髮。」他補充，「事實上，我們初步的資料顯示，利用人類角質細胞以及間質真皮乳突細胞可形成毛囊胚結構」。

二○一六年，美國的掉髮治療商機達六十億美元（約台幣一七六○億元），這包括接髮等恢復髮量措施，以及口服與局部用藥治療。麥當勞對該研究成果目前沒有回應。