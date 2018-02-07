警訊！ 新興市場一週失血1176億

2018-02-07

韓、印尼、泰股撤離金額最大

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕亞洲央行注意資金外流警訊！國際金融協會（IIF）分析師報告指出，國際投資人正快速從新興市場撤資，一週（自一月卅日）以來，資金流動出現「負向」逆轉，撤資金額近四十億美元（約一一七六億台幣），創二○一六年美國總統大選以來最大規模，約八成五（卅四億美元）是從新興股市撤出。

印度股債一枝獨秀 資金續湧入

IIF報告指出，亞洲新興市場首當其衝，南韓、印尼及泰國撤離金額最大，撤離的資金集中在股市，債市所受衝擊較輕；唯獨印度不受影響，無論股市及債券，都持續見到資金湧入。

MSCI明晟基準新興市場指數本月以來已跌六％，週二盤中跌三％，逼近二○一六年十一月美國總統大選以來最大單日跌幅。美國新數據顯示，薪資創二○○九年以來最大成長之後，投資人倉皇撤離股市，因擔憂通膨可能使美國聯準會（Fed）加快升息，引爆全球股災。

根據彭博數據，南韓股市一月淨流入十九．六億美元，二月短短幾個交易日已流出十八億美元；印尼和泰國債市一月都吸金逾廿四億美元，但本月以來已分別流出逾四億美元及二．五億美元。

IIF分析師阮菲歐納（音譯）為首的團隊表示：「雖然我們對今年新興市場仍大致抱持樂觀，但下行風險不應被低估；全球股市持續遭遇賣壓，就是構成下行的一大風險。」