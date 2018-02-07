重演’87股災？ 時空環境差很多

2018-02-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕美股連續兩個交易日重挫，且期貨指數繼續下探，市場擔憂可能重演一九八七年十月十九日的「黑色星期一」股災。不過，分析師指出，美股也許會回檔，這是連漲兩年後的遲來修正，美國和全球經濟基本面並未改變；而就價格動能、銀行股的交易方式、企業獲利而言，當前環境與一九八七年崩盤前有很多不同之處。

瑞信投資策略師坦提亞（Suresh Tantia）表示，經濟基本面沒有任何改變，美國、歐洲或亞洲市場公布的數據都很強，美國企業公布的獲利數據也很強。瑞信指出，全球經濟成長將支撐股市，儘管最近下跌，但股市行情尚未結束。

研究機構Renaissance Macro Research首席技術分析師狄葛拉夫（Jeff DeGraaf）認為，從價格動能、銀行股的交易方式和廣度而言，目前市況與三十年前有很多不同之處，加上穩定的信用溢價，美股最近的下跌，就像強漲之後的暫時休息。

狄葛拉夫表示，儘管貨幣寬鬆和解除監管終將種下下一輪熊市的種子，但現在就感到恐慌還為時太早，股市動能依然很強，不像一九八七年底。

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）表示，很多投資人對美股暴跌感到訝異，但將這次暴跌比擬一九八七年股災的人，應想想今年美股強漲是有企業獲利在支撐；此外，一九八七年股災是統計學上的一個異常樣本，一九五○年以來，一月開始漲幅超過五％的其他十一年，該年最後都收漲，平均漲幅達十七％。

瑞銀財富管理首席全球投資策略師海菲爾（Mark Haefele）認為，未來兩年聯準會（Fed）過快升息導致美國經濟衰退的風險很低，但短期內股市可能保持高波動，週一大跌將加重賣壓，但仍有信心多頭行情不變，最近的拋售之後，市場可能從「早該回檔」轉為「過度調整」的狀態。