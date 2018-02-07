漲太多憂升息 美股崩跌2關鍵

2018-02-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕之前漲勢凶猛的美股自上週五以來已大跌一千八百餘點，跌得投資人措手不及；美國媒體總結美股崩跌有兩大原因，除市場擔心聯準會（Fed）加速升息，恐導致企業利潤減少外，還有就是美股實在漲太多了，不少投資人將資金抽離股市轉進債市。

紐約時報指出，去年投資人緊盯地緣政治（北韓核武威脅）或美中貿易戰等因素對市場的影響，今年以來，似乎更在意川普減稅、鬆綁管制等，可帶動企業獲利增加，但這種樂觀情緒帶動美股瘋漲後，現已開始轉向不安。

報導分析，上週公布的就業報告數據恐是直接的催化劑，強勁的美國經濟導致工資上漲，意味著通貨膨脹將加劇，如果物價上漲速度過快，Fed將被迫以更激進的方式應對；市場原先預期，Fed將在今年升息三次。

此外，全球央行將陸續讓QE退場，當進入升息循環，借貸成本增加會對經濟造成何種影響，成為一大不確定性；以被稱為「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）來看，上週五已上漲逾廿五％，本週股市崩跌，反映出緊張情緒已難以壓抑。

報導分析，個人、企業借貸成本上升，也會削減企業利潤；去年美股狂飆，很多是來自公司獲利穩定成長，投資人給予肯定，另因股票是唯一報酬率不錯的投資工具，但當債券殖利率開始攀升，投資人可能從股市撤出資金，轉向風險相對較低的債市。分析師指出，從去年十一月開始，美股直線上升的趨勢並不健康，至少會面臨五％、甚至十％的修正。