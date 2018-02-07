景氣未反轉 國安基金暫不進場

2018-02-07

金管會︰不需祭出護盤措施

〔記者王孟倫、吳佳蓉／台北報導〕受美股崩跌拖累，台股昨重挫五四二點。國安基金執行秘書、財政部次長蘇建榮強調，這與二○○八年金融海嘯時，國際情勢反轉、充滿系統性風險的情況大不相同，主要與投資人「居安思危」預期心理有關；意即並不符合國安基金進場條件。金管會主委顧立雄也說，國內經濟情勢並未反轉，投資人也未達到「非理性恐慌」，金管會「暫不需祭出台股穩定措施或方案」。

蘇建榮指出，將密切關注昨天晚間到今天凌晨開盤的歐美股盤勢，觀察是否會繼續下跌；同時新任美國聯準會主席鮑爾剛上任，近期是否會發表對貨幣政策或市場的看法，也是後續關注重點之一。

依照「國安基金條例」規定，設有嚴謹的進場條件，必須是發生國內外重大事件，致使國際資金大幅移動，顯著影響投資人信心，因而產生金融市場失序或損及國家安定疑慮的情形時，才能由執行秘書召集委員會，決議是否進場護盤。

顧立雄指出，這次大跌不是景氣反轉造成，也不是「黑天鵝」事件影響，而是一種「預期心理」，要看聯準會下一步動作是什麼？是否加快升息腳步、縮表政策會是如何？而這種政策是可以調整的。

顧立雄還說，今年一月外資淨匯入五十二億美元，二月初也是淨買超台股，這波主要是受到全球股災影響而調整持股，金管會將持續密切觀察動向。