權值股倒地 台股瀉4.95％僅次港股

2018-02-07

2交易日跌722點 市值蒸發2兆

〔記者羅倩宜、卓怡君、盧冠誠／台北報導〕受美股重挫逾千點衝擊，台股昨出現恐慌性賣壓，三大權值股的台積電、大立光、鴻海成為外資提款機，股王大立光跌停倒地不起，台股終場大跌五四二．二五點、收在一○四○四點，跌幅四．九五％、在亞股中僅次於港股的五．一二％；台股連續兩個交易日跌掉七二二餘點，將今年以來的漲幅全數跌光、還倒貼兩百餘點。

盤中跌645、收盤跌542點

分創史上最大、第6大跌點

台股昨開盤就下殺兩百點，盤中一度崩跌六四五餘點、「閃」創台股最大跌點，後跌幅收斂，終場下跌五四二餘點，是台股史上單日第六大跌點。

三大權值股是重災區，在外資大舉「提款」下，台積電、大立光、鴻海包辦成交金額前三名，台積電成交金額達二四四億元居首、股價大跌十四元，市值縮水五千億餘元。

外資提款賣超312億 台幣貶7.9分

外資在期現貨市場動作不一，現貨大賣三一二億元，賣超金額為史上第九大，但在台指期小幅加碼多單二九二二口，淨多單來到四．三萬口；台指期近月合約昨日盤交易量衝到四十． 九二萬口，刷新二○一六年十一月川普當選日的三十八．五萬口紀錄。

外資大逃殺，也導致新台幣匯率一度重貶逾一角，終場以二十九．三八六元兌一美元作收，貶值七．九分，匯價連四貶並創兩週新低。

台股現貨市場二個交易日市值蒸發逾兩兆元、平均每名股民損失七十萬元，但期權市場更慘烈；群益期貨協理林昌興指出，選擇權已出現不理性瘋狂行為，例如履約價在一萬零九百點的台指週選擇權賣put（賣權），週一收在三十四點，昨一開盤先輸兩百點，到十點五分已輸一○二○點，每一口賠掉約五萬元，若是十口、一百口買，瞬間就賠掉五十萬、五百萬元。

期權市場怕斷頭，但現貨市場可先安心；依目前平均融資維持率約一六二％推算，到跌破一二○％的斷頭水位，還有很大空間，以類股來看，跌深電子股追繳壓力較大，但金融、傳產並未見明顯追繳。

元大期貨分析師陳昱宏指出，外資昨在台指期的淨多單增加，「算是不幸中的大幸」，台股是受美股拖累、並不算崩盤，只是先前非理性漲多的修正，台股基本面仍看好；瀚亞投信投資長劉興唐表示，在美股未回穩前，「掉下來的刀子不要接」，判斷美股此波修正應會來到年線位置，尚有五％的下跌空間，建議先觀察三週，等到國際盤勢回穩再說。