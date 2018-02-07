空勤要海豚給黑鷹 馬曾挨轟「缺腦袋」

2018-02-07

李鴻源三年前出書 批馬政府決策不當

〔記者羅添斌、曹伯晏、涂鉅旻、陳薏云／綜合報導〕UH-60M黑鷹是戰鬥直升機，在空勤總隊十八架直升機中卻占了九架（另六架尚未移交），其餘是AS-365海豚直升機，原來軍方曾向美國採購六十架黑鷹，馬政府決定將其中十五架移交空勤總隊使用，前內政部長李鴻源三年前砲轟這項決策，認為黑鷹原本就不是設計來執行救援工作，並指政府決策過程缺少「腦袋」；他說，明明空勤總隊直升機機種全部換成「海豚」直升機就很完美，「內政部需要海豚，國家卻給黑鷹；如同我只需要豐田汽車，你卻硬塞給我法拉利跑車或是勞斯萊斯」。

李鴻源當時是在新近出版的新書《台灣如何成為一流國家》中，具體批評馬政府將十五架黑鷹直升機移交給內政部空勤總隊決策不當。

黑鷹出勤成本昂貴 非空勤所能負擔

李鴻源在書中指出，黑鷹直升機是向美國軍購的精密戰鬥武器，維修及備料全都掌握在美軍手中，黑鷹每次出任務的成本非常昂貴，飛行一公里所耗費的油料成本高達兩萬元，絕非經費拮据的空勤總隊所能負擔。

他說，擔負救援任務的空勤總隊，只要將機隊全數換成海豚直升機就很完美，且可能只要低於購買黑鷹四分之一的成本就可以做到；黑鷹這樣精密的直升機，原本就不是設計來執行救援工作的，空勤總隊接收後，必須將機艙改裝、拿下重武器、裝上探照燈等夜間任務所需裝備，每項看似簡單的換裝工作，都是用「億元」為單位在計算。

李鴻源表示，顯見當初沒人仔細做幕僚作業，給總統具體的評估報告後再做決策，由此案例即可看出，政府的決策過程，缺少的是一顆「腦袋」，空勤總隊的問題絕非個案。

熟知黑鷹移撥的軍方官員則說，軍方當時建議，黑鷹為軍事用途而採購，希望全數留在軍方使用，軍方願將空軍S70C海鷗救護直升機全數移撥給空勤總隊，但未被接納。