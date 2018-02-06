科技辦案對抗科技犯罪 數位採證 10小時破解手機

2018-02-06

〔記者張文川、項程鎮、黃良傑／綜合報導〕科技辦案對抗科技犯罪！

首個採證中心 雄檢揭牌

現今科技時代，歹徒使用攜帶方便且功能多的手機遂行犯罪，還會運用LINE等通訊軟體最新的即時刪除、限時閱覽等功能煙滅罪證，造成檢警調偵案難度升高，為破解歹徒科技犯行，法務部決定在六都和彰化、花蓮八個縣市成立「數位採證中心」，原本破譯一台手機資料要跑三天電腦，未來十小時內就能取得查案線索或罪證，將犯罪集團一網成擒，就算歹徒將犯罪聯繫訊息即時回收或刪除，仍會敗在司法數位專家手下。

法務部常務次長張斗輝昨天表示，科技辦案打擊毒品和相關科技犯罪是今後精緻偵查的首要任務，也是行政院重要政策。張斗輝與高檢署檢察長王添盛昨天參加高雄地檢署「數位採證中心」揭牌，這是國內第一個啟用的數位採證中心，法務部預定兩個月內完成八個採證中心的設立。

通訊軟體 不再成犯罪死角

據了解，目前調查局、刑事警察局已具備洗譯手機電磁紀錄採證能力，但隨著電磁犯罪案量激增，偵查能量仍顯有限，各地案件有待破解的手機經常「排長龍」。行政院去年核准動用一千七百萬元第二預備金，支應八大數位採證中心建置費用，今年編列給毒品資料庫一．二億元預算，其中三千餘萬元即用來建置數位中心的採證室，並安排專人管理。

任何刪除訊息 都無所遁形

高檢署指出，八個中心建置的是最高階的各式數位鑑識軟體，包括復原手機內刪除的通訊、影像紀錄，還原臉書、LINE、微信等通訊軟體內的所有圖文，還能解鎖手機密碼；其餘地檢署雖數位採證的軟體套數、授權較少，但初階、中階軟體亦能解決多數案件。

現今手機已是許多重大犯罪不可少的聯繫或儲資工具，比如樂陞併購案，台北地檢署當初三度聲押樂陞董事長許金龍，都因事證不足遭法官裁定交保，檢調經過三天煎熬，終於破解許的手機，取得許金龍搶在檢調偵查前已刪除的重大資料，總算獲准收押許。辦案人員私下說，該案多耗費近三天時間，幸未變成「死案」，然而許多犯罪一錯過「黃金時間」，破案契機就可能喪失，顯見「科技對抗科技」極其重要。