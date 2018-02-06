新北市府︰先辦地方說明會

2018-02-06

〔記者何玉華、林欣漢、楊綿傑／綜合報導〕新北市政府昨表示，核二廠二號機的機組老舊且已停機逾六百天，希望原能會嚴格審查、把關，若要再起動，也必須先召開地方說明會釐清疑慮；地方民眾則表示，不論機組有無起動，反應爐一直都在，輻射污染也還是存在，因此回饋金還是要繼續給，照顧地方民眾。

新北市核能安全監督委員會表示，核能安全不容絲毫風險，將要求台電公司專案報告，說明核二廠二號機目前機組整體性維護狀況。

核安監督委員會說，核二廠二號機冷卻水池僅剩十束容量，不足容納機組一個週期（十八個月）運轉所需更換的燃料，再起動核二廠二號機雖可暫時紓解電量供應的燃眉之急，但用過的核燃料無處可去，更需被關心與重視，絕不同意在新北市永久貯放。

不論有無起動 回饋金要續給

核二廠所在地、新北市萬里區地方人士表示，不論機組有無起動，輻射一直都在，政府還是得負起照顧地方的責任。萬里區里長聯誼會會長、野柳里里長陳進財說，政府說要非核家園，一下子要運轉，一下子又不運轉，不發電，給地方的回饋金就減少，不僅學生營養午餐喊停、老人的生活補助也變少，把地方弄得亂七八糟。

陳進財表示，不論機組有無起動，反應爐一直都在，輻射污染也存在，他尊重中央政策，但回饋金還是要繼續給，照顧地方民眾。萬里區漁會總幹事許順發說，如不用核電，火力發電更會造成空氣污染。

綠色消費者基金會秘書長方儉表示，核二廠二號機已經六百多天沒有運轉，再起動風險相當大，台電應先盤點現有機組可供應的電力，不應貿然起動核電。