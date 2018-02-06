2018-02-06

〔記者曾韋禎／台北報導〕核二廠一號機、二號機，分因歲修時出現螺栓斷裂、避雷器故障等意外，遭在野黨立委要求須經立法院同意後才能重新起動。馬政府時期再起動了一號機遭批，現在蔡政府也要面臨類似的局面。但依「核子反應器設施管制法」，核電廠起動由主管機關原能會專業管制，無須立法院同意。

台電在二○一二年間，因核二廠一號機出現六根螺栓斷裂進行更換，當時在野的立法院民進黨團結合反核團體，升高抗爭基調；在四月十六日的立法院教育及文化委員會通過臨時提案，要求須完成毀損螺栓肇因分析、定量風險評估，且經原能會舉辦過聽證會確認一號機安全無虞後，才能讓正在歲修中的一號機重新起動。

原能會原爭取於教委會進行專案報告，但民進黨團以尚未舉辦公聽會為由，杯葛議事。時任原能會主委蔡春鴻也強調，依「核子反應器設施管制法」，核准核電廠起動無須經過立法院同意，但會尊重委員會的決議，會在完成專案報告後，再做出運轉的決定。

原能會隨後接受台電的安全評估，於六月十八日批准核二廠一號機再起動，民進黨團前往監察院告發原能會及台電。監院在二○一三年一月，因台電支付高昂修復費、三度變更修復螺栓數，導致延後起動時間達到六十一日，糾正台電，均無關立院是否同意。

核二廠二號機則於二○一六年四月進行歲修時，原定於隔月進行併聯測試，卻因避雷器故障導致發電機跳脫。國民黨立委蔣乃辛順勢在六月的教委會提案，要求原能會在同意核二廠二號機運轉前，應向立法院教委會提出專案報告。縱使原能會主委謝曉星強調，事故只是機電問題，而非反應爐問題，盼能提交書面報告，仍未獲同意。