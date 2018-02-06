2018-02-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台電昨向原能會提出核二廠二號機再起動申請，民進黨立委表示，核二運轉年限尚有五年，此次申請並未違背非核家園目標，但相關行政單位應按照立院先前決議，到立院教育及文化委員會進行專案報告。國民黨立委則強調再起動須經立院同意，尤其當年民進黨如何阻擋核電再轉，「那套流程現在都該比照辦理」。

立院教育及文化委員會曾針對核二廠二號機做成決議，要求二號機修復時，原能會應隨時上網公開相關進度、審查內容及相關資料，且於審查完竣後、同意台電再起動前，應向教委會提出專案報告。

民進黨立委蘇治芬表示，二號機的運轉年限到二○二三年，尚有五年，本次僅為大修之後申請再轉，並沒有違背「非核家園」的方向；在空污問題嚴重、天然氣接收站進度落後、替代能源尚未發展完備的情況下，這是「可以理解的務實作法」。蘇治芬強調，立法院不會自外於監督之職責，會在無安全疑慮之前提下，替民眾把關。

蘇治芬同時呼籲行政部門與台電，應改變「大電廠」思維，推廣智慧配電與儲能系統等藏電於民的分散作法；也不應該繼續迷信核電與火力發電，必須更積極地發展替代能源，「這才是要解決的真正問題」。

教委會召委、民進黨立委張廖萬堅強調，在「非核家園目標不變與核電廠除役年限不變」的前提下，應由原能會根據其專業做第一步的安全把關，公開透明地審議並負責任地提出報告後，立院再行討論。

國民黨立委陳學聖則說「不會隨意讓民進黨過關」，應該經過立院監督程序，不僅應嚴格執行當初決議，原能會主委與台電總經理更須公開為核二再轉的風險背書，審議委員會也應公布委員名單，以示負責。