工商界︰無關擁核 盼穩定供電

2018-02-06

〔記者羅倩宜／台北報導〕台電宣布將再起動核二廠二號機，工商界表示，這無關擁核或廢核立場，而是供電穩定及環保降污考量，「行政院的務實作法，我們給予高度肯定。」工業總會指出，若有足夠的電，沒有人會支持核電，但全台空污愈來愈嚴重，顯示火力發電已對環境及人民健康造成更立即損害，在二○二五年之前，動用核電來穩健邁向非核家園才是務實作法。

工總秘書長蔡練生說，工商界不反核也不擁核，只希望有足夠電力，目前供電狀況還可支撐製造業運作，但已有點陷入緊張；他說，除了產線運轉，更重要的是入冬之後，每天天空灰濛濛，污染相當嚴重，很大的污染源來自火力發電廠，「如果因為立即廢核而危害環境和國民健康，這得失怎麼計算？」

再生能源無法接手 以核能替補

工總指出，對於行政院長賴清德的但書「核電是最後選項」，工總予以肯定，非核應務實達成，距今還有七年，期間可全力發展再生能源，且在再生能源無法完全接手時，以核能來替補，這是兼顧環境永續和供電穩定的解決之道。

冬季備轉率剩6％ 用電相當緊

商業總會理事長賴正鎰表示，極端氣候造成暴熱暴冷，台電現在夏季尖峰用電時備轉率常低於五％以下，冬季竟也剩下六％出頭，用電相當緊張；一旦限電，對商總旗下的百貨、旅館、醫院、零售小吃來說衝擊很大；服務業已占台灣ＧＤＰ七成以上，八一五大停電讓各界深切感受到供電穩定的重要性；商總支持再起動核二廠二號機，到預定運轉年限後再除役。

中小企業總會理事長林慧瑛說，行政院是基於民生及環保的考量，應予以肯定；因供電不穩定讓中小企業很頭痛，工廠產線只要因缺電一中斷，無法如期交貨，後續接單就會受影響。且從環保面向來看，國內的空污愈來愈嚴重，相信各地方政府也面對很大的環保壓力；她認為，在非核家園還沒有更妥善的成果之前，以安全為最前提，再起動核電是困難但務實的決定。