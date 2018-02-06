供電3變數 核2再轉如及時雨

2018-02-06

今年將是2025年前 供電最吃緊的一年

〔記者林菁樺／台北報導〕根據台電統計，歷史一月份用電前十名紀錄中，今年就包辦九名，二月也才剛過沒幾天，已改寫二月歷史用電的冠、亞軍。台電坦言，今年供電有三大嚴酷變數考驗，分別為空污減煤影響六十一億度電，加上極端氣候造成夏季與冬季用電增加，且經濟成長也會帶動用電需求，台電只能找「救兵」，除通霄新二號機及林口新三號機拚年中、年底如期試運轉，核二廠二號機再起動，將是萬一缺電時的及時雨。

台電調度單位坦言，光是今年一月和去年同期相比，成長幅度就達七％，「比預估的二％高太多！」台電分析，主要是今年寒流來襲、下雨潮濕，民眾將電熱器、除濕機等用力開下去，造成用電大幅成長。

台電發言人徐造華指出，只要經濟成長率上揚一％，用電約會成長○．六％。依主計總處預估今年經濟成長率可達二．二九％，今年用電難逃成長態勢；台電預計三月才會提出今年用電負載預測，將依主計總處最新經濟成長率預測與產業用電分析來綜合估算。

通霄、林口新機上路 恐緩不濟急

根據台電未來供電計畫，因新機組上路時間有空窗期，今年將是二○二五年前整體供電最吃緊的一年，全年平均備轉率僅六．八％；今年雖有通霄電廠新二號機、林口新三號機拚提前上路，供應近一百七十萬瓩電量，但因試運轉時間訂在年中與年底，對今年夏季供電吃緊恐緩不濟急。

台電分析，依核二廠二號機裝置容量九十八．五萬瓩估算，約可提供三％到四％的備轉容量率，以台電現況分析，目前備轉率僅在六％上下游移，且因空污減煤將少發六十一億度，核二廠二號機可補七十五億度電，一旦順利再起動，無疑是替今年用電注入一劑強心針。

但台電強調，再起動只是時間到了、依照程序申請；目前供電能力仍大於用電，備轉率維持在六％以上，沒有缺電的情況。