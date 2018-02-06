花蓮4日地牛翻身／一小時4次規模5以上地震 45年首見

2018-02-06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮地區前天（四日）晚間一連發生多起有感地震，幾乎全台有感，中央氣象局地震測報中心觀測，從週日晚間到昨天，共發生七十一起有感地震，其中規模五以上四起，規模四到五的地震十五起。地震測報中心代主任陳國昌表示，這次曾一小時內發生四起規模五以上的有感地震，「以前從來沒有見過」，創下一九七二年有精密性科學儀器觀測以來的新紀錄。

有感地震合計71起

地震測報中心觀測資料顯示，四日晚間九點五十六分發生在花蓮、規模五．八的地震為主震，主震發生前已有五起有感地震，主震後又接連發生六十五起有感餘震，有感地震合計七十一起。

陳國昌表示，宜蘭和花蓮位於菲律賓板塊及歐亞板塊交界，一旦板塊相互撞擊，就會發生地震，且經常餘震不斷，但一小時內發生四起規模五以上的有感地震，密集程度創下四十五年來的新紀錄。

近期仍有規模三到四餘震

地震測報中心技佐賴姿心說明，地震能量不會一次釋放，而會斷斷續續、且不斷誘發餘震，尤其是板塊隱沒帶，深度又淺，只要稍微動一下，就會有感。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，主震和餘震差別在於規模大小，通常認定規模最大的那起為主震，但這次有多起餘震規模都跟主震接近，稱為群震效應，表示主震發生後，地殼仍在持續調整。未來一至兩週，仍會發生規模三或四的餘震，不過，每過一天，餘震次數就會砍半，感受也不會這麼明顯。

氣象局地震測報中心認定花蓮地震規模五．八，深度達十六公里，美國地質調查所則認定規模為六．一；地震測報中心助理研究員盧韋岑解釋，台灣氣象局使用的是芮氏規模，美國使用的是地震矩規模，兩者標準不一樣，才會產生差別。