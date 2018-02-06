陽明山、烏來降雪 上山追雪塞翻

〔記者蕭玗欣、沈佩瑤、何玉華、林彥彤、劉禹慶／綜合報導〕入冬最強寒流威力不小，連海拔不到一千公尺的烏來、大屯山、陽明山鞍部、東眼山森林遊樂區等地，昨都降下瑞雪。中央氣象局預報員林柏東表示，昨清晨包括基隆、台北、新屋、新竹和梧棲等五個測站都創下入冬低溫紀錄。這波寒流預計影響到週三清晨，今起水氣減弱，週五明顯回溫，但週末又有強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部濕冷。
陽明山鞍部從前晚十時四十分起開始下雪，至昨上午十一時為止，積雪超過六公分，為暌違兩年再度飄雪。海拔約八百公尺的大屯自然公園、七星公園和二子坪，都成了銀白世界。海拔約九百多公尺的新北市烏來區信賢山區，昨晨也降下瑞雪，追雪民眾聞訊趕上山，一早湧進上百輛汽車，山路因此塞爆。
太平山、拉拉山神木區連降三日雪，望洋山步道積雪達四十公分，神木區積雪超過卅公分。武陵農場附近也下起大雪，配上櫻花美景，遊客高呼「再冷也值得」。
平地溫度也很低，基隆清晨測得八．一度、台北七．六度、新屋六．四度、新竹六．三度、梧棲七．七度，皆創下入冬低溫紀錄。
預報員林柏東指出，週三清晨前仍受冷空氣影響，但今天水氣會慢慢減少，山區飄雪機率降低。週三、週四白天逐漸回溫，但全台有雨。週四北部低溫下探十度，中部十二度，南部則是十三、十四度。
週五水氣減少，各地回溫會比較明顯，高溫都有十九至廿五度，但清晨溫度仍僅十二至十四度。週末又有強烈大陸冷氣團南下，迎風面的北部、東北部濕冷，幸好水氣會逐漸減少。冷空氣預計將影響至下週一，中部以北低溫下探十一、十二度，中南部約十四、十五度。
冷空氣一波波已造成農損，農委會昨下午統計為三二三萬元，苗栗縣損失二一九萬元最嚴重，其次是花蓮五十四萬元、桃園五十萬元。被害作物以高接梨穗六十七公頃最多，其次為桶柑卅公頃。農糧署主秘翁震炘表示，受損面積不大，加上葉菜產地中、南部平地氣候尚可，應該不致影響春節蔬果供應。
澎湖海水溫度四日降至十五度寒害警戒線，海邊出現零星死魚，累計發現三隻海豚陳屍沙灘及十隻海龜擱淺，學者推估先前與海洋廢棄物有關，隨後則是低溫影響。