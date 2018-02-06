天冷病毒大繁殖 急診爆滿

2018-02-06

〔記者林惠琴、林彥彤、陳昀、鄭淑婷、何玉華／綜合報導〕天冷，病毒繁殖力強，近日病號增加一至兩成，大醫院急診塞到爆，以流感、心血管疾病及三高等慢性病患居多。醫師特別呼籲，年長、慢性病患等高危險群，即使在室內，都務必做好保暖工作。

大批病患排隊等住院

根據衛福部健保署行動快易通App顯示醫學中心急診即時訊息，截至昨晚十點零六分，各大醫院急診室都有大批病患苦苦等待病房住院，林口長庚醫院達到九十三人，台大醫院以八十九人緊追在後，高雄長庚醫院有七十四人、亞東醫院四十九人、高醫大附醫四十四人、台中榮總卅九人、台北馬偕醫院與高雄榮總均為卅七人、新光醫院卅四人、中國醫藥大學附設醫院卅人。

三軍總醫院急診內科主任藍國徵形容，近期急診「人滿為患」、「人山人海」，患者約增加兩成，包含流感，以及六十五歲以上容易發生心血管、腦血管疾病。他建議時時監測血壓變化，若發現單側肢體無力、嘴歪眼斜、大舌頭等類中風狀況，應儘速就醫，把握黃金治療時間三小時。

室內也要保暖 避免低體溫

振興醫院急診科主任陳振德指出，流感持續在高峰，且有不少是肺炎、心肌梗塞、腦中風病人，還有一些年長者未能做好保暖，成為低體溫患者（體溫低於卅四度），家人發現叫不醒才趕緊送醫。馬偕醫院總院副院長葉宏一解釋，即使在室內也應保暖，因為人體內酵素、蛋白質的運作需要一定溫度，過低會影響器官正常運作。

國泰醫院急診醫學科主任陳健驊則統計，氣溫驟降後，急診人數比平常多兩成。台大醫院急診醫學部主任方震中表示，假日患者會較平日多，而近期週六、日患者再較原本同期增加一成，主要是流感、心血管疾病患者。

「臨床門診數量也增加至少三成，」衛福部台中醫院耳鼻喉科主治醫師林煌斌觀察，除了腸胃道、類流感患者多，近期還流行諾羅病毒，除了民眾互相接觸傳染外，若吃進不乾淨的食物也會感染。例如許多人冬天愛吃鍋物，若海鮮沒煮熟，很有可能就把病毒吃下。

新北市亞東醫院急診醫學部主任蔡光超則表示，近日受寒流又下雨的影響，交通意外事故的外傷患者也明顯增加。

葉宏一提醒，慢性病患實際年齡若是四十五歲，血管年齡恐已六、七十歲，因此務必做好保暖工作，避免刺激血管收縮。如一名患者家住陽明山，因腦脹不適，自行搭公車、轉捷運下山到醫院檢查，沒想到就診卻發現血壓異常飆高，所幸及早發現，病人狀況已穩定。