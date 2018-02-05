天冷門窗緊閉 疑一氧化碳中毒 老翁、看護陳屍浴室

2018-02-05

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕寒流來，洗熱水澡又生憾事！

熱水器裝室內 未裝設排氣設施

苗栗縣楊姓男子昨天傍晚返家探視八十四歲老父親楊文錦，但大門深鎖，從二樓破窗進入，發現老父與六十二歲台籍女看護陳屍在二樓浴室，警方及消防人員據報前往，發現兩人已氣絕多時，由於屋內門窗緊閉，懷疑裝在室內的熱水器造成一氧化碳中毒死亡，苗栗檢方今天相驗釐清死因。

警方表示，楊文錦是已故知名法醫楊日松的姪兒，住三樓透天厝，平常會前往探視住在隔壁的妻子，楊翁平常的生活起居則由女看護梁郁貞照顧。昨晚六點十分，楊翁的兒子欲返家探視父親，結果發現大門深鎖，無人應門，拿梯子從二樓破壞氣窗進入，發現浴室的水是開著的，父親趴在浴室門口，衣著完整，梁女則裸身坐在馬桶，楊男立即報警。

警消發現，裝在廚房的熱水器已熄滅，並未裝設排氣設施，加上室內門窗緊閉，疑因一氧化碳中毒身亡。

消防局提醒 住家務必保持通風

家屬向警方說，楊翁有慢性病，退休後就自己花錢請梁女照顧他。家屬說，照顧楊父的女看護就與父親住在一起，已照顧父親至少六年，但對她並不熟悉。

苗栗縣消防局第二救災救護大隊大隊長鄭勝峰提醒，要避免一氧化碳中毒，住家要保持環境通風，盡量將熱水器安裝於室外，若安裝於室內也須設有強制排氣系統，且要使用經ＣＮＳ（國家標準）及ＴＧＡＳ（台灣瓦斯器具安全）檢驗合格標誌的熱水器品牌。