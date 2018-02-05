學界倡議校長先遴選 再由校務會議投票

2018-02-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕國立大學校長遴選制度發生爭議，學界人士認為病灶是台灣擅長「選舉」，用政治眼光看待候選人，導致校園遴選欠缺互信及共識，建議將現行遴選程序交換，改為「先遴選，再經校務會議投票」，避開現行紛擾，產生最後校長人選。

常用選舉政治角度看待大學校長

大學法第九條明定，國立大學校長的產生是由學校組織校長遴選委員會定奪。然而近期卻頻頻產生遴選紛爭，如台灣大學管中閔涉及獨董資訊未揭露、利益未迴避等問題；陽明大學校長郭旭崧則被質疑副教授出任資格。

清華大學校長賀陳弘說，台灣偏向用政治角度看待大學校長，但大學任務非處理日常瑣事，而是引領社會邁向前瞻知識探索，領導者須具知識探索、學術工作經驗。學術人與政治人不同，用政治選舉方式選不太出良好的學術人。

建議候選人「先保密、後曝光」

賀陳弘舉台大為例，校內領域廣泛，不同學科對校長人選想像差別很大，因此單一委員會往往彼此不能完全互相說服。此外，國外遴選採完全保密，台灣則有完全公開與完全保密等不同制度，如今面臨爭議，大學法可適度調整，在校長遴選的公開與保密程序中，取得平衡。

私立科技大學校院協進會理事長唐彥博建議候選人「先保密、後曝光」，第一階段由遴選委員初選，但參加初選者保密，使有意參選者不會尷尬；遴選委員名單也可保密，避免遭到人情關說，影響投票。初選過後，公告複選名單，候選者則須向校務會議乃至外界公開說明政見，最後由校務會議投票決定。