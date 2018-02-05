連署跨越35人門檻 台大師生今申請開校務會議

2018-02-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕管中閔當選台大校長，卻陷入資訊揭露、利益迴避及學術倫理問題，台大校方、遴選委員會等解釋難以釋疑，師生自力救濟，成功連署卅五名校務會議代表，今天上午將遞件申請召開臨時校務會議，要「自己校譽自己救」！

台大財金系教授管中閔因具台灣大哥大獨立董事身分，遴選時沒有揭露該資訊，而校長遴選委員會中有台灣大哥大副董事長蔡明興，與管同為董事會成員，各界質疑涉及利益迴避。再加上管中閔與暨南國際大學教授陳建良的研討會論文涉抄襲張姓研究生碩士論文，種種爭議讓台大校長遴選鬧得沸沸揚揚，無法落幕。

歡迎其他校務代表加入連署

由於台大校方啟動的學術倫理調查、校長遴委會審議等，都難以解釋清楚上述爭議。部分師生發起連署，要求召開臨時校務會議，讓大學中最高的民意組織實質討論解決之道。

該連署發起人之一、台大法律系學生童昱文表示，已依照規定，獲得五分之一（卅五人以上）校務會議代表同意，將在今天上午前往台大秘書室送件，送件後仍歡迎其他代表加入連署，期待臨時會能順利召開，眾人一起努力，讓遴選爭議藉此機會妥善處理。

連署聲明中強調，面對目前管中閔的校長遴選爭議，其中的遴選委員是否構成「執行職務有偏頗」事由，以及管中閔未揭露的資訊產生程序瑕疵能否補正，還有該程序瑕疵導致「校務會議推薦投票」的疑慮，是否影響遴選結果，將是會中討論重點。

台大校方表示，若連署人數達到規定，將依照學校組織規程辦理。

另，台大校內另有挺管派發動連署，標榜四千人支持台大大學自主，卻是要求總統蔡英文施壓教育部，對此，台大歷史系教授陳翠蓮在臉書發文，指施壓蔡英文，不正是公然邀請政治力介入？呼籲教育部退回台大遴選結果，要求重新辦理。