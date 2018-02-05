星期專訪─前教長黃榮村：解散台大遴委會 由校務會議解決紛爭

2018-02-05

記者劉力仁、吳伯軒／專訪

前言：近一年來，包括台大在內有四校遴選校長過程爭議迭生，檢討公私立大學校長遴選方式聲浪漸起，前教育部長黃榮村認為現行校長遴選制度確有不足之處，但可針對爭議處修法彌補，不須全盤推翻。至於台大校長爭議發展至今未解，主張先解散校長遴選委員會，回到校內最高權力機構校務會議解決紛爭。

應修法彌補校長遴選制度爭議

問：近年來陽明、高醫、文化與台大四校校長遴選出現爭議，是否現行校長遴選制度有漏洞？

答：陽明爭議在於教育人員任用資格，亦即副教授能否當校長；高醫大是董事會、學校、創辦人、校友之爭，和大學遴選辦法沒有直接關係；文大是董事會遴選過程中，有些委員退出，主席沒有按照遴選辦法進行；台大爭議在於資訊揭露、利益迴避，屬於新型態的爭議，還有獨董、校長與企業間之關係，現行遴選辦法並無規定。

檢視這些個案，有的是校內互信不足，校外攻擊力量蓄勢待發。有的則是對於程序擴大解釋，事後加碼要求，問題並不全然出在遴選辦法。但新型態的訊息揭露與利益迴避問題，以前沒想到，現在碰到了，應該修法規範。我們規劃高教發展藍圖（master plan）時，學術、企業、政治之間分際，可以透過藍圖全盤思考。

選出校長後 遴委會就該自動解散

問：台大臨時校務會議即將召開，該如何解決爭議？

答：台大校務會議代表多元，聚集一起開會，很難預測後續發展如何，但我認為召開校務會議之前，應該要先解散校長遴選委員會，因為遴選委員會是校務會議授權成立的，現在出了問題，回到校內最高權力機構處理是合宜的，這是大學自治的精神。

但遴選委員會完成任務之後，什麼時候解散？目前大學校長遴選辦法並沒有規範，還有新型態的利益迴避該如何規範，都要有基本原則。我認為比較適合時機是選出校長後，校方報到教育部，遴選委員會就自動解散；當校長遴選產生爭議，回到校務會議處理，而非遴選委員會。未來各大學檢討或修改校長遴選辦法時，建議這一方面可清楚規定，避免類似台大此次爭議再起。

問：有人認為校長遴選應該秘密進行，讓真正人才出頭，此一方式值得台灣仿效嗎？

答：選出校長的程序，如何兼顧候選人私密性與大學自治性，有很多類型，如歐美一流大學校長國際聲望高、薪水有彈性且高薪，可在全世界尋才，在這種條件下當然可秘密進行，其他國家並非如此。日本國立大學事先有提名小組提名，再經遴選小組選出候選人，送全校普選。

台灣早期國立大學校長是官派，台大校長更須經國民黨中常會通過；之後二階段遴選；現在則是依大學法修正過後的一階段遴選，選出候選人後送校務會議認可。

如何選出校長應是大學自治事項，若未逾越法律監督範圍，不宜橫加干涉。我們也應尊重各大學自己走過且發展出來的民主過程。雖有甚多可修改之處，但也不必動不動就修法，由政策與行政解釋即可達成，最主要的還是大學要自重。

不能讓捐錢的企業介入校務

問：台大事件衍生的大學與企業之關係應如何看待？

答：台灣的民間（包括企業）捐款年度總額超過五百億，雖然小額捐款風氣盛行，但僅約占ＧＤＰ○．四％，且大部分以宗教與慈善性質為主，捐給大學的則集中在少數國立大學如台成清交，其中台大又一枝獨秀。

我們的高教總經費雖約占ＧＤＰ的二．一％，但大學高達一四五所，稀釋之後又兼少子女化，低學費又無調整的彈性，各校都很困難。台灣的企業規模遠大於高教規模，若企業與個人或基金會的大額捐款得以挹注到大學，絕對是現在大學困境的解藥之一，但必須先建立共識。

美國常春藤與一流名校的捐款不斷，如Emory大學與南加大就是其中亮眼明星。捐款大家都想要，但應有規範，譬如不能將學院與附設機構的名字賣掉，也不能讓捐錢的人介入校務。但想要大力擴展民間捐款，訂最基本標準的大項即可，應該保持彈性，不要一下子就做高道德的細節規範，畢竟對企業而言，誰會拿錢來捐還被消遣？

台大就是魔戒 召喚各政治力會戰

問：這次台大校長遴選事件引起立委提案關切，政治力與大學自治之間紅線如何劃設？

答：大學依憲法享有言論、講學、著作及出版之自由，依大學法受學術自由之保障，並在法律規定範圍內享有自治權。但大學也是具公共性的機構，必須依法接受監督，中間並無模糊空間，這就像學術自由並不意味不須做學術倫理規範。大學自治亦須符合公共性與正當性，但必須依比例原則處理，官方不宜過度管制，綁住大學。

這次校長遴選事件發生之後，台大有一股力量發動連署反對政治力介入，要求教育部逕予核定新校長，但接著又有另外一股對立力量連署要求召開校務會議來決定，同樣是反對政治力介入大學事務。教育部則說台大自己說的不算，要遴選委員會重開一次正式會議釐清，還有立委也有意見。

這有點像魔戒場景，台大就是魔戒，召喚各種潛伏勢力與勤王之師，在中土大會戰，傷亡無數。雖依學術自由與大學自治之本意，立法院就其職權可以表示意見，但台大可以形成共識回歸校內正當程序解決，立法院個別委員或黨派太過針對性的意見，不見得要理會。

整個事件的導火線看起來是訊息揭露與利益迴避問題，但真正影響深遠的，其實是藉此平台，讓台大內外蟄伏的對抗勢力趁機而起。台大地位特殊，師生校友在各個領域影響力大，潛伏的對抗勢力看到有台大這個平台，可以操兵，豈有不蠢蠢欲動之理。

早年台大改革派雖推動內部改革，但大部分的戰場都在外面，台灣與世界才是重點，像現在這樣經常將戰場拉到校內，將導致台大的力量一滴一滴耗損，這才是更令人擔憂的事。

發現貪贓枉法 教部出手不能遲疑

問：面對大學自治下校長遴選出問題，教育部應該扮演什麼角色？

答：教育部角色相關關鍵，當立法院在預算審查時藉機做出主決議，要求教育部在選務程序正當性未釐清之前，不得核聘新任校長，這時候教育部應與大學站在一起，向立法院好好溝通解決才對。政府依法監督用的是國家名器，必須敬謹從事，豈可站到山頭上喊口令，把大學逼到對立面？

還有，對於校長遴選方式，教育部該做的重大法律監督事項已經夠多，不必再替大學綁東綁西了，最多修一下大學法與私校法上的基本條文，細節與流程還是要讓各大學依程序制定；若發現有一人或寡頭不當決策，或是明顯的人謀不臧，貪贓枉法，依法重擊，出手不要遲疑，該站出來的時候，教育部不要退縮。