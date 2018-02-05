李翔宙去年底訪日本隊友會》退伍軍人組織交流 添外交助力

2018-02-05

記者羅添斌／特稿

台灣外交處境困難，國際空間屢遭中國打壓，國際友邦在正式外交場合雖然有時不得不對中國蠻橫干預放手，但在非官方組織的會議及活動上，則是盡力協助台灣，台灣更因此能充分發揮多層次外交的活力，以非官方組織的國際活動，給予正式外交充分的後援。

退伍軍人組織在各國都是具有相當影響力的團體，這些由退伍高階將領主事的退伍軍人組織，對各該國的政策有著深厚的影響力，各國退伍軍人組織之間，又有著同樣背景、同樣的專業語言，對於長期面對中國軍事威嚇的台灣，更是感同身受。

由民主國家退伍軍人組織設立的世界退伍軍人聯合會，其亞太常務委員會的主席不僅是由我國退伍軍人協會理事長高仲源擔任，在高仲源的奔走促成之下，亞太常務委員會去年更首度在台灣開會，讓各國退伍軍人組織深切了解台灣的國際處境，也都表達願向各國政府爭取支持台灣的立場。

退輔會主委李翔宙去年底應邀赴日訪問，表面上看起來是拜會由日本自衛隊退伍高官組成的「隊友會」，屬ＮＧＯ組織，但實則是台日兩國退輔相關機構的首次對話，未來將可有常態化的聯繫與交流機制。

李翔宙在去年七月曾應邀赴美訪問，不僅出席美國海外作戰退伍軍人協會大會，更拜會美國退伍軍人事務部部長舒金，具有醫生資歷的舒金，對台灣的退輔及醫療照護有高度興趣，也表達希望能有機會到台灣訪問的意願。

政府推動各部會與重要友邦實質交流，是蔡政府各部會努力的目標，但能實現此一理想的部會不多，退輔會就是其中之一。原因很簡單，各國退伍軍人事務主管部門之間，共通的職責就是照顧退伍軍人、眷屬，彼此又有著共同的背景，信奉的價值觀大致相同，因此較不受政治因素而影響彼此的交流與互動。蔡政府若能重視到這一點，讓其透過各國退伍軍人組織以及由我國僑居海外榮民所組榮光會的協助，相信更能發揮整體外交的功效。