暖心老闆 近3成員工是慢飛天使

2018-02-04

業績棒 一天洗20萬個碗盤

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣專營餐具委外清洗的詠晨公司全體員工有五十五人，老闆汪維德卻僱用了十五名發展遲緩患者，佔員工數近三成，且比照一般員工給薪，這群慢飛天使沒讓他失望，認真工作回報暖心老闆，與其他員工們共同創下一天洗二十萬個碗盤的亮麗業績！

詠晨公司在鄰近新竹科學園區的新竹縣竹東鎮設廠，專門幫竹科大廠和學校等人數眾多且有用餐需求的團體「洗碗盤」，小工廠裡流水線上的清洗擦拭工作井然有序，埋頭苦幹的他們，年輕稚嫩的臉龐洋溢著自信光彩。

「希望他們在這邊可以快快樂樂的靠自己，自食其力。」汪維德十八年前開始經營這間公司時，就陸續進用被稱為「慢飛天使」的發展遲緩患者，希望幫他們建立自信、融入社會，現在公司裡有服務近十年的「資深天使」，而且還不斷進用「新天使」。

薪資、福利 比照一般員工

汪維德說，雖然他們大都接受過早期療育與職業訓練，但剛進工廠時動作還是會比較慢，不過只要是複雜度不高的定點工作，熟悉後的工作效率不會和一般員工差太多，而且非常盡責敬業，所以薪資、福利完全比照一般員工，一個新進員工薪水加上獎金平均可月領約二萬六千元。

自食其力 有的服務近10年

「我媽媽說要靠自己！」在詠晨上班的慢飛天使「小宇」非常珍惜這份工作，上班時全神貫注、動作確實，把盤子擦拭到沒有水痕殘留才放心上架，他在家人面前以「我有好好上班」為榮；「阿美」則說，在這間公司上班很幸福，大家把她當成家人一樣照顧，工作難免會累，但心情卻是開心的。

汪維德說，公司裡資深員工都很照顧這些動作慢、又很想把工作做好的慢飛天使，會很有耐心地循循善誘教導他們，雖然有些人剛來時因怕生表情嚴肅，但漸漸地因自信心增加讓臉上充滿了笑容。

汪維德說，公司做的不是什麼高科技、高技術，只是一群人用心把碗盤洗乾淨而已，錢賺多賺少是一回事，大家工作溫馨愉快最重要。靠這群慢飛天使幫忙，與其他員工們共同努力下，現在一天可以洗到二十萬個碗盤，亮麗業績讓他感到欣慰。