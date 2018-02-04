鰻苗大歉收慘兮兮 漁民嘆「年難過了」

2018-02-04

〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕有「海上白金」之稱的鰻苗被漁民視為年終獎金，每年十一月捕撈季節開跑後，不少花蓮漁民就聚集在花蓮溪出海口捕撈鰻苗賺外快。但去年十一月迄今數量驟減，小盤收購價格每尾飆至一百六十元以上，但漁民們收入寥寥可數，「年難過了」。

每年十一月到隔年二月，漁業署核准可合法捕撈鰻魚苗，花蓮溪等出海口，入夜後常見漁民拿著三角形手操網、身穿雨衣，順著海浪捕撈鰻苗，頭燈映照魚網，形成連串黃、綠色螢光，特殊景觀常吸引攝影愛好者前來捕捉畫面。

去年底迄今鰻苗歉收，楊姓漁民無奈說，過去一個晚上可撈五十多尾，好的時候百尾不成問題，一尾賣七、八十元，拚個幾天，就能幫自己賺點年終獎金。今年雖然收購價格高，但整晚泡在冰冷海水中卻撈不到幾尾，又凍又心酸。

收鰻苗廿多年的小盤商阿龍伯說，鰻苗前三年都是豐收年，過去一晚常收到十幾公斤，去年底一整晚收不到一百尾，可能是黑潮洋流離台灣太遠，鰻苗才會歉收。

台大漁業科學研究所教授韓玉山在臉書「台大漁推會」上撰文指出，鰻苗主要隨著黑潮等洋流來台，但每年潮水走向略有差異，會影響鰻苗捕獲量，去年十一、十二月份台灣的總捕撈量居然未滿一百公斤，若不採取對策，十年內恐無魚可捕。

花蓮縣鰻苗捕獲量自去年十一月迄今僅近二萬尾，其中十一月份捕撈的一百廿尾，比上一季同期的十七萬九千六百卅七尾相差近「一千五百倍」，堪稱史上最驚人的銳減數量。

花蓮縣農業處漁牧科長黃耀興說，去年整體魚汛減少已近五成，加上本季鰻苗捕撈數量驟減，可能受氣候變遷或過度捕撈等因素影響。