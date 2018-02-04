寒流發威》雪線降 全台瘋追雪

太平山湧4千人、合歡山大塞車 大屯山、拉拉山與尖石部落也飄雪
〔記者林敬倫、周敏鴻、蔡孟尚、佟振國、劉濱銓、吳柏緯／綜合報導〕天氣冷颼颼，全台雪線下降，海拔一千多公尺的山區陸續傳出雪況，台北大屯山區晚間出現雨夾雪，新竹司馬庫斯等部落也短暫飄下白雪，海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，部分山區積雪一公分厚，一天內湧入四千名遊客。合歡山因逢週休假日引爆追雪潮，從鳶峰以上至武嶺車陣塞塞塞，綿延近十公里，還有民眾駕駛要價五、六百萬元瑪莎拉蒂休旅車賞雪打滑擦撞前車，損失真不小。
有人開心等到雪 也有名車擦撞好心痛
宜蘭太平山翠峰山屋昨晨就降雪，太平山莊木棧步道、草地、路面，同樣覆蓋一層白雪，天還沒亮，住宿遊客迫不及待跑到戶外賞雪、打雪仗，直呼好冷。有人順勢堆起可愛造型小雪人拍照打卡，留下珍貴鏡頭。
莊姓遊客說，前一天就上山等雪，沒想到幸運「中獎」，一家四口相當興奮，也玩得非常開心，目睹美麗雪景，即便忍受刺骨寒風及辛苦上山等待，一切仍覺得值回票價。太平山莊經理賴俊仁說，連日來園區已經啟動動態總量管制，園區同個時間內的人數，控制在三千人左右。
桃園復興區拉拉山神木區昨天氣溫下探攝氏零度，下午三點多開始降雪，讓許多頂著寒風上山「等雪」的遊客非常開心；考量遊客安全，北橫公路四十七公里處下巴陵路段到六十．七七六公里處西村路段，只開放加掛雪鏈的車輛通行。
新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯、新光、鎮西堡、宇老等部落，接連在昨天下午飄雪，紛飛雪花讓山上遊客開心地尖叫拍照，但也有還沒上山的遊客擔心大雪封路，司馬庫斯有約四成民宿住房訂單因此被取消或延期。
宇老部落附近的「萬里山園」觀光園藝業者黃政慧說，昨午三點半後開始飄雪，雪勢不大，但潔白雪花落在黑色不織布相當明顯，遊客們都很開心。
玉山積雪9公分 山區結冰行車要注意
合歡山不僅昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口成銀色世界，雪線更降到二千七百公尺的鳶峰。民眾顧不得冷，開心堆雪人、打雪仗，還有人帶滑板玩起滑雪遊戲，不過鳶峰以上限加掛雪鏈通行。
玉山積雪近九公分，海拔二六一○公尺的玉山塔塔加園區，有不少遊客上山等雪，塔塔加遊客中心人員雪況電話接到手軟。玉管處表示，由於低溫持續，不排除今晨可能降雪，呼籲追雪遊客注意保暖，山區公路則因低溫可能結冰，行車應特別注意。
阻塞式高壓影響 出現長冷寒流
氣象局預報中心主任呂國臣指出，這次寒流出現長冷情況，主要原因是受到阻塞式高壓影響，移動速度變慢，因此拉長對台灣的影響，兩年前霸王級寒流的成因則是北極振盪，所以急冷。
呂國臣說明，原本北方冷空氣的移動路徑由俄國向東移動，經過太平洋，不過近期在太平洋北方的堪察加半島與阿留申群島的周邊，產生了阻塞式高壓擋住原本的路徑，冷空氣被迫轉彎向南移動，沿途經過韓國、日本，最後抵達台灣。