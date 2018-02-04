若美提出壞交易 加國總理︰不惜退出NAFTA

2018-02-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕北美自由貿易協定（NAFTA）更新談判陷入僵局，加拿大總理杜魯道強硬表示，如果美國提出壞的交易，不會任其擺布，加國寧願離開該協定。另外，中、日、韓、東協在印尼召開區域全面經濟夥伴協定（RCEP）首席談判官會議，《日經新聞》報導，由於各國對自由化水準的分歧大，談判恐陷入僵局。

杜魯道週五在加拿大不列顛哥倫比亞省納奈莫市（Nanaimo）市鎮廳大會上表示，NAFTA談判複雜且挑戰性高，「我們不會接受任何舊的協議。如果美國提出壞的交易，加拿大寧願離開NAFTA。我們不會任其擺布。」

不過，杜魯道也說，「同時，我們能依然保持對NAFTA的信心」，加國政府真心願意保持協商，也有信心能達成對加拿大來說是正確適當的交易；NAFTA生效已有廿四年之久，美、加兩國都受惠，若美國華府離開該協定，取消NAFTA，對兩國都極度有害和破裂性的。

川普日前發表國情咨文時也對貿易採取強硬姿態，以不點名方式矢言「解決壞的貿易協定，協商新的協定」，以終結數十年來不公平貿易。

NAFTA第六輪談判一月廿九日甫結束，美國貿易官員拒絕疏通談判障礙，但承諾尋求「突破性進展」，緩解華府可能退出協定的顧慮。美國貿易代表萊席爾近日談判時，抨擊加拿大上月向WTO（世貿組織）申訴美國涉濫用反傾銷和反補貼的貿易救濟手段，重新提出兩國貿易統計差距的問題，指控加國提出新汽車零件內容的要求太籠統，和美方要求相反。

RCEP談判陷入僵局

另外，《日經新聞》報導，RCEP首席談判官會議在印尼爪哇島日惹召開，從二日持續至九日，針對減免關稅的品類、保護進駐企業投資的機制、跨境勞工自由移動等議題討論，但因各國在關稅和規則的自由化程度的分歧過大，談判可能陷入僵局。