台股封關前 法人︰恐有亂流

2018-02-04

〔記者張慧雯／台北報導〕美股道瓊工業指數暴跌，台股投資人聞訊大驚，擔憂處於高點的台股週一（五日）開盤將會重挫。不過，法人認為，農曆春節封關前市場追價意願不高，台股可能有亂流，但看好春節後走勢，投資人要破除「指數迷思」，以個股表現為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，近期市場關注美國公債殖利率上升對全球股市的影響，但新興市場終究還是看美元動向，目前美元指數處於走跌趨勢，外資大量匯回機率不高，因此，新興市場承壓有限；不過，美國FOMC會議維持基準利率不變，會後聲明指出通膨預期升溫，不排除聯準會（Fed）可能加快升息腳步，未來持續留意美元走勢對新興市場資金面的影響。

仍看好春節後走勢

他指出，就台股而言，隨著農曆春節封關進入倒數，投資情緒較偏向觀望，追價意願不高，漲多個股也面臨調節賣壓，可能會有亂流，但只是短期干擾，依舊看好台股年後表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，年關將近，但外資買盤尚未退潮，加上基本面、資金面和信心面都有利支撐盤勢，預期在資金快速輪動下，盤面仍以個股表現為主。其中，科技股仍相對較受到市場的青睞，傳產股方面，原物料股如鋼鐵股，預期年後有望走升，有利支撐相關族群的基本面，仍值得留意投資機會。

施羅德投信投資長陳朝燈分析，全球貿易熱絡，出口仍為台灣經濟發展的主軸，在去年全球貿易量大增之下、台灣出口同樣表現優異，預期此態勢能延續至今年，有利台灣整體經濟發展。

投資人應排除指數迷思

不過，他表示，目前台股處於高點水位，投資人應該排除指數迷思，聚焦於個別公司表現。他預估，今年台灣上市櫃公司獲利成長可達九％，台股也可望有續揚空間，建議以基本面及價值遭低估者優先佈局。