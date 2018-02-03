新制勞退基金發大紅包 每人1.26萬

2018-02-03

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部勞動基金運用局昨公布去年新制勞退基金投資績效，新制勞退基金收益率七．九三％，創下歷年次高，績效表現傲視各大基金；新制勞退基金去年收益數高達一四○七億元，以目前新制帳戶一一一六萬戶推估，平均每人可分到一萬二六○八元，為史上最高。

新制勞工帳戶 滿60歲才能領

勞動基金包括新制勞退、舊制勞退、勞保等六大基金，其中新制勞退自二○○五年七月實施，雇主每月依勞工薪資的六％提撥到勞工個人帳戶，勞工最高可以自提六％；帳戶由勞動基金運用局進行投資運用，每年分配盈虧，隔年三月前將收益分配到勞工帳戶中，勞工滿六十歲退休或死亡時才能領回。

由於今年過年較晚，新制勞退基金收益將延到三月五日入帳，勞工下月起可向勞保局查詢個人帳戶分配金額。勞保局表示，實際分配收益數視勞工個人帳戶金額而定，若是新制勞工帳戶餘額一百萬元，以收益率七．九三％計算，約可分到近八萬元；去年有一名舊制結清轉入新制的勞工，就入帳八十萬元分紅，隨著去年新制勞退基金投資大賺，分紅可能破百萬元。

帳戶餘額有百萬 可分近8萬

根據統計，去年勞動基金大賺二五五二．八億元，創史上新高；其中新制勞退基金收益數一四○七億元也創新高，平均每人可分到一萬二六○八元，較前年的四七六七元多了一倍以上。

不過，勞動基金投資並非年年賺錢，根據統計，自二○○五年以來，新制勞退基金有三次收益為負數，分別是二○○八、二○一一及二○一五年，分配帳戶金額分別是負二五三九元、負三○五六元及負一二五．二元。不過，勞動部強調，當年度虧損只是帳面數字，就算勞工到了退休期間累積收益是負的，政府也設有保證收益制度，保障勞工不會虧損。

另外，勞動基金運用局公告，將辦理今年第一次台股委外投資四二○億元，主要標的是台灣永續指數。勞動基金運用局表示，這些成分股符合ＥＳＧ標準、獲利滿穩定的，符合基金運用局理念，因此已公告徵求國內四二○億元的委外投資金額。