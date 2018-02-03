金融監理沙盒 Q2受理申請

2018-02-03

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄昨表示，因應「金融科技發展與創新實驗條例」立法，相關子法制訂將於下 週召開公聽會，待完成法制作業後，就會發布施行，預計今年第二季即可受理業者申請監理沙盒案件。

金融研訓院昨舉行研討會，顧立雄致詞表示，近期數位貨幣的興起，對全球金融市場產生不小的衝擊，各國在面對數位貨幣的發展及挑戰，因應方式有所不同。

顧立雄指出，最近有兩則與數位貨幣有關的新聞受到大家關注，一是日本數位貨幣交易平台「Coincheck」被駭，損失約五八○億日圓；一是韓國對數位貨幣實施實名交易制。他說，政府在鼓勵金融創新的同時，也要注意金融資安、洗錢防制、犯罪防制及消費者保護等。

顧立雄表示，在朝野立委支持下，已順利完成金融監理沙盒立法，這是全球第一部金融監理沙盒法律，賦予金融科技研發試作的安全環境，藉由實驗參與及協作，降低金融科技創新技術進入市場的時間及成本，同時兼顧金融市場秩序及消費者保護。

金管會將成立「金融科技發展與創新中心」，由顧立雄擔任主任；中心設立兩個小組，「創新發展組」負責相關子法的研訂與案件審查，「園區發展組」設立實體園區並提供業者諮詢。

此外，實體園區預計今年上半年落成，成為金融科技新創業者的「研發基地」。