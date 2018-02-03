2018經濟自由度 台灣進步0.1分

2018-02-03

排名卻下滑至第13名

〔記者王孟倫／台北報導〕美國智庫傳統基金與《華爾街日報》昨發布「二○一八經濟自由度指數」，台灣今年評比分數為七十六．六分，較去年進步○．一分，為歷年最佳，但排名卻下滑兩名至十三名；各項評比指標中，我國進步最多的是「財政健全」、進步七．一分，退步最多的是「投資自由」、退步五分。

「經濟自由度指數」的指標評比愈高、代表自由度愈高，區分五等級，八十至一○○分為「自由」（Free），七十至七十九．九分為「大部分自由」（Mostly Free）。台灣在二○一七年獲得七十六．五分，今年七十六．六分，這是歷年最好的分數。

美國傳統基金會指出，台灣完整的商業法規與市場開放政策，得以促進貨品及資金流通，進而使中小企業成為經濟擴張的骨幹。該評比肯定我國法制完善，重視對智慧財產權的保護，並建議我國加強與其他亞洲國家的商業往來，推動更多改革，促進競爭與開放。

對於台灣排名下滑，國發會指出，原本英國、丹麥與冰島排名在我國之後，今年因分數增加而超前，智利則跌出十名，台灣排名掉了兩名。今年台灣排名全球第十三，在亞洲僅次於排名前兩名的香港及新加坡，優於南韓的廿七名、日本卅名、中國一一○名。

國發會表示，這項調查時間是在二○一六年七月至二○一七年六月，而行政院於二○一七年九月啟動「加速投資臺灣專案會議」，包括排除企業投資五缺障礙、強化招商中心功能等；上述多項改善投資環境措施未計入今年評比，但對明年的經濟自由度評比應有助益，明年名次可望回升。