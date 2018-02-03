操盤手楊瑞仁 繳回320萬獲輕判

2018-02-03

〔記者張文川／台北報導〕樂陞案昨宣判，樂陞董事長許金龍被依證交法特別背信罪、非常規交易、財報不實、證券詐欺、內線交易、操作股價、業務侵占、商業會計法等八項罪名，重判十八年；另一被告、廿三年前犯下國票百億盜領案而入獄十三年的楊瑞仁（現改名楊博智），則因認罪並繳回三二○萬元不法所得，僅輕判兩年、緩刑五年，不必再回籠。

盜領國票百億 入獄13年

一九九五年，時任國際票券板橋分公司營業員的楊瑞仁，因炒作國華股票失利，竟在空白商業本票上偷蓋主管保證章，偽造假授信交易詐貸，一年內就偽造上千筆假交易與假本票，總面額高達三八七億餘元，至少盜領約百億元，且部分贓款至今仍下落不明。

事後楊瑞仁被判入獄十三年，十年前出獄，仍在股海擔任幕後操盤手；二○一四年初他受律師鄭鵬基委託找尋金主，並代為操作樂陞股票；隔年六月又受許金龍委託，負責找金主提供墊款、人頭帳戶及協助操縱樂陞股價。

二○一六年二月，楊瑞仁先在股市開盤前虛掛大量樂陞漲停的委買單，營造買盤強勁的假象，誘使投資人跟進追高，使當日樂陞跳空漲停；同年五月十五日，許金龍已知日商百尺竿頭將公開收購樂陞，又在宣布收購破局的重大訊息發布前，與楊瑞仁、鄭鵬基合力以連續高買、低賣、相對成交方式，用人頭帳戶反覆操作樂陞股價。

北院認定楊、許、鄭等人操作股價，不法獲利共六五七萬餘元，考量鄭沒前科且半途退出，楊瑞仁只是受託炒股，又在偵查時認罪、繳回不法所得，並配合檢方供出犯罪情節，因此楊、鄭皆輕判兩年，緩刑五年。