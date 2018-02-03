樂陞案 法官︰許金龍一再隻手遮天

許辯稱是「替死鬼」 合議庭不採信
〔記者張文川、張慧雯／台北報導〕樂陞董事長許金龍被重判十八年，據悉，許審理時曾稱身處「自知清白卻身陷囹圄」的第十八層地獄，強調所做所為是為了救樂陞，自己只是「替死鬼」，但法官認定許「一再隻手遮天，犯後態度不佳」，不予採信。而對於判決結果，樂陞昨發布重訊，強調尊重司法判決，不影響公司營運及發展；樂陞自救會則關切「被沒收的不法所得會賠給受害者嗎？」
「全世界每一天都在發生併購成功與失敗的案例。」許金龍始終自認本案只是民事糾紛，不是刑事案件，並形容自己是個「替死鬼」，只求法院能讓他交保出去，他可以馬上帶檢察官去香港調查他匯豐銀行的帳戶，「可以證明錢不是我的！」
學生時代曾是辯論賽國家代表隊的許金龍，從起訴、移審到最後辯論，在法庭上總是滔滔不絕地細數生涯，曾透露自己的夢想是當經濟部長，希望為台灣在國際商場爭取一席之地，但他口中的華麗辭藻始終與事實、證據兜不上，最終仍說服不了法官。
二○一六年八月樂陞案爆發後，許金龍被調查、收押，樂陞群龍無首，去年三度召開股東會都因出席人數不足而流會，最後公司只能下櫃；連代理董座兼總經理何嘉興、顧問丁萬鳴相繼請辭，總經理由原財務長謝東波接任，「真．三國無雙」團隊更出售給紅心辣椒以換取更多營運現金。
據了解，樂陞員工對於許金龍不肯主動請辭、導致樂陞下櫃，加上後續一連串風波，聽到「許金龍」三個字，就只能用「失望又反感」形容。許金龍昨宣判，子公司樂美館正好舉行尾牙，員工得知後僅冷淡回應：「待會我們要去吃尾牙，沒什麼好說的。」
自救會關心能否拿到賠償
樂陞自救會成員則在部落格貼上新聞，有人認為「判刑十八年，五年就能假釋」；也有人感嘆「台灣境外的犯人及資金都沒法辦，拿到錢的機率極低」；多數人則關切「政府沒收的四十多億元不法所得，到底可不可以賠給受害者？」