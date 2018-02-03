建交前奏? 傳梵中將簽主教任命協議

2018-02-03

雙方可能在數月內簽署

〔編譯張沛元、記者彭琬馨／綜合報導〕梵蒂岡資深消息人士二日向路透獨家透露，教廷與中國政府間就任命主教的架構協議已準備就緒，可望在數月內簽署。倘若雙方最後確實就此達成協議，堪稱中梵關係上一大具歷史意義的突破，甚至成為雙邊關係中斷近七十年的中梵正式建交前奏。

外交部昨對此表示，梵中間的接觸、交流，外交部都有掌握。梵中對話協商現階段僅及於教務議題，無涉政治層面，目前台梵邦交穩定，未來台灣仍將持續深化、廣化與教廷的交流合作，強化雙邊友好關係。

中國非法主教陸續獲赦免

主教任命權向來是中梵關係不睦的最大癥結，天主教在中國因此分裂為兩派，一為承認教廷、主教由教廷指派但不獲中方承認的地下教會，一是中國官方控制、主教為官派但被教廷視為非法的中國天主教愛國會。該教廷消息人士指出，根據正式協議，梵蒂岡日後對未來的主教任命有權置喙，但他未說明細節。

這名消息人士還駁斥，已退休的香港教區樞機主教陳日君指控教廷目前政策是「出賣教會」及媒體暗示羅馬天主教宗方濟各對中梵協商所知有限等的說法。他指稱，教宗一直密切注意中國議題，也支持犧牲兩名效忠教廷的中國合法主教，以利教廷就主教任命與北京當局達成全面協議的提議；在七個非教廷指派的中國非法主教案中，已有五案獲得解決，這些非法主教已請求教宗赦免，將會被教廷視為合法主教。

杜筑生：還要看如何實施

對於中梵頻繁接觸，政府知情人士表示，教廷之前已向台灣簡報去年底會議觸及內容，包含主教任命權、中國內部維穩與宗教自由問題等。他說，主教任命權問題若排除，對梵中關係是正向發展，「但還有很多其他因素牽涉其中」。

前駐教廷大使杜筑生受訪時也表示，中梵若在主教任命上達成協議，可說是雙邊關係的一大突破。但他也說，目前兩邊的交流層面「離政治還有一段距離」，中梵間就算解決主教任命，後續還要看協議如何貫徹實施，相關效應還須觀察。