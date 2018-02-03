董立文：與日交流 應提升至現役

2018-02-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國前海軍作戰部部長羅夫海德上將呼籲我國應發展自我防禦能力，也應考慮我國軍事能力、防禦設計須能和美日整合。軍方人士對此表示，我國多數軍備均為美規，整合問題不大，我方亦定期和美國進行交流，未來將設法使雙邊交流更趨密切。至於我國防衛戰力，未來仍秉持「國防自主」、「軍購」雙軌並行制，亦期盼獲他國更多技術奧援。

軍方：我軍備多為美規 整合問題不大

軍方人士表示，我國發展自我防禦能力，現階段除提升飛彈性能、推動新一代高教機與無人機量產，同時進行「國艦與國機國造」、「潛艦國造」等工作，「國防自主」須花時間才能收割成果，也須仰賴更多外來技術奧援，但政策方針不會改變。另外，我國每年也會向美方爭取採購新一代軍備的機會，藉此保障台海安全。

至於我國軍事能力、防禦設計和美、日整合部分，該人士表示，雖然我國建軍是用於「自保」，但也會考量在區域安全應扮演的角色。以硬體而論，我國現今外購軍備以美規為最大宗，且包括愛國者三型飛彈等美規軍備，我國和日本皆有採用，但確切「整合」要怎麼做，「不是我們說了算」，也須端看美、日等國態度。

官員表示，我國和美國仍維持密切的軍事交流，未來可能進一步加強交流頻次與規模；至於日本部分，現今尚無直接交流基礎，但「不排除任何可能性」。

董：台日軍事安全、情報交流 腳步太慢

台灣智庫諮詢委員董立文認為，羅夫海德上將的意見，顯然是呼籲台灣跟美國與其盟邦有進一步交流。他分析，台灣處在第一島鏈中樞位置，如從美國「印太戰略」、「蛛網模式」來看，我國剛好位處南海、南太平洋的三角形頂角位置，因此，美國若要加強「印太戰略」，台灣扮演的角色勢必提升，我國須盡力和美國在亞洲的盟國，提升軍事安全合作關係。

至於台日軍事交流，董立文直言，台日涉及軍事安全、情報交流的腳步顯然太慢，且日方和我方交流的層級，僅限於日本防衛省退役官員。因此，我方應盡力讓日本交流層級提升至「現役」，才能進一步研討具體交流事項。